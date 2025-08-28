Katastrofa lotnicza podczas AirShow Radom. Nie żyje mjr. Maciej "Slab" Krakowian

Major pilot Maciej „Slab” Krakowian - doświadczony pilot i lider Tiger Demo Team

Major pilot Maciej „Slab” Krakowian był doświadczonym pilotem myśliwca F-16C Block 52+ w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach z ponad 1000 godzin nalotu na tej maszynie i liderem F-16 Tiger Demo Team Poland. Z jednostką związany był od wielu lat, a jego droga do roli solisty pokazowego rozpoczęła się od funkcji narratora i obserwatora bezpieczeństwa zespołu, którą pełnił od 2016 roku. Po odbyciu wymagającego cyklu przygotowań i treningów został wyznaczony na pilota prezentującego F-16 w pokazach międzynarodowych, a następnie objął kierownictwo całej grupy.

W lipcu 2025 roku mjr Krakowian został wyróżniony podczas Royal International Air Tattoo w Fairford w Wielkiej Brytanii. Otrzymał nagrodę „As the Crow Flies Trophy”, przyznawaną przez społeczność FRIAT (Friends of RIAT) dla najlepszego pokazu w ocenie obserwatorów. Organizatorzy RIAT uzasadnili wybór dynamiczną i technicznie precyzyjną prezentacją polskiego F-16C Tiger Demo Team.

Mjr Krakowian był bohaterem drugiego odcinka serii „Pajączkowska do wojska”. Karolina Pajączkowska odwiedziła wówczas 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem, gdzie miała okazję zobaczyć, jak szkolą się i przygotowują do lotu piloci myśliwców F-16. W trakcie rozmowy wyjaśniał m.in., jak piloci przygotowują się do lotów, ale odpowiedział też na pytanie, co jest najważniejsze w byciu pilotem.

Latać można nauczyć każdego. Oczywiście mówimy bardziej o lotnictwie cywilnym. Jeżeli chodzi o lotnictwo bojowe, do tego wszystkiego, czyli do zdolności manualnych, całej teorii, którą można czasami wykuć na pamięć, dochodzi najważniejsze – pasja. Pasja, determinacja i marzenia, które jesteśmy w 100% zdeterminowani, żeby zrealizować - powiedział major Maciej „Slab” Krakowian. W samolocie F-16 nie ma znaczenia, czy jest to samolot szkolny, czy bojowy. Po małych przekształceniach, podwieszeniu odpowiedniego uzbrojenia, samolot jest zdolny w 100% do działań bojowych. Czemu jest tak dobry, tak sprawdzony? Jest to konstrukcja, która w zeszłym roku miała już swoje 50-lecie, ale jest to konstrukcja na bieżąco modernizowana. To, że ta skorupa wygląda tak samo od 50 lat, nie znaczy, że serce się nie zmieniło. Zmieniły się i silniki i cała awionika, więc samolot, o którym powiedzmy, rozmawialiśmy 30 lat temu, a aktualny samolot, to są dwie zupełnie inne maszyny na dobrą sprawę - podkreślił.

Tiger Demo Team - wizytówka polskich sił powietrznych

Tiger Demo Team Poland jest oficjalną grupą pokazową Sił Powietrznych RP, bazującą w 31. BLT. Zespół bierze udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach lotniczych, prezentując możliwości F-16C Block 52+ oraz wyszkolenie polskich pilotów. Jego działalność ma charakter zarówno promocyjny, związany z obecnością Polski na najważniejszych pokazach w Europie, jak i szkoleniowy. Uczestnictwo w programie wymaga od pilotów i obsługi naziemnej wysokiej dyscypliny proceduralnej oraz przygotowania zgodnego z rygorami obowiązującymi w lotnictwie wojskowym.

Zespół występuje na najważniejszych pokazach lotniczych w Polsce i za granicą. W ostatnich latach obecny był m.in. podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii, Cosford Air Show. Był także częstym gościem na polskim Air Show Radom, który stanowi największą imprezę tego typu w kraju. Organizatorzy europejskich pokazów lotniczych regularnie zapowiadają udział polskiego F-16 Tiger Demo jako jednego z kluczowych punktów programu.