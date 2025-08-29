Tragedia w Radomiu - F-16 rozbił się. Co dalej z wyjaśnieniem przyczyn?

oprac. Piotr Miedziński
2025-08-29 10:04

W czwartek wieczorem (28 sierpnia) doszło do tragicznego wypadku podczas ćwiczeń przed pokazami AirShow w Radomiu. Samolot F-16 rozbił się, a pilot, mjr Maciej „Slab” Krakowian, poniósł śmierć na miejscu. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział pełne wyjaśnienie okoliczności katastrofy oraz poinformował o odwołaniu tegorocznych pokazów AirShow w Radomiu. W piątek szef MON spotkał się z żołnierzami 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, gdzie służył zmarły pilot.

Władysław Kosiniak-Kamysz

i

Autor: MON/ X (Twitter) Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz

Katastrofa samolotu F-16, w której zginął major Maciej „Slab” Krakowian, wstrząsnęła polskim lotnictwem. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem, podczas ćwiczeń przygotowujących do weekendowych pokazów AirShow w Radomiu. Samolot rozbił się, a pilot poniósł śmierć na miejscu.

Na wieść o tragedii, na miejsce zdarzenia, do 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, przybył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas konferencji prasowej złożył kondolencje rodzinie zmarłego pilota, podkreślając, że był on „wspaniałym lotnikiem, żołnierzem Wojska Polskiego, służącym w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, wieloletnim uczestnikiem pokazów lotniczych”.

Katastrofa samolotu w Radomiu

Minister Kosiniak-Kamysz zapewnił, że „wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione, a poprzedzone będą badaniem i weryfikacją całego zdarzenia”. Poinformował również, że na bieżąco o sytuacji są informowani premier i prezydent, a „wszystkie procedury zostały uruchomione”. 

W piątek (29 sierpnia), dzień po tragicznej katastrofie, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z żołnierzami i kadrą dowódczą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. To właśnie w tej jednostce służył major Maciej Krakowian. Wizyta miała na celu przekazanie żołnierzom „wyrazów wsparcia i solidarności w tym trudnym czasie”. Szef MON w rozmowach z dowódcami poruszył także kwestie związane z realizacją kluczowych zadań przez jednostkę, w tym zapewnienie bezpieczeństwa polskiego nieba oraz współpracy z sojusznikami w ramach wspólnych operacji i ćwiczeń.

Jak powiedział Kosiniak-Kamysz:

"Jesteśmy w Krzesinach, w bazie, w której pan major służył. Zaraz po zdarzeniu byliśmy w Radomiu. Trwają czynności operacyjne na lotnisku w Radomiu. Pracują dwa zespoły: prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Te działania są prowadzone niezależnie – do pełnego wyjaśnienia i przedstawienia raportu wraz z wnioskami. Wszystkie te działania są bardzo potrzebne, ale chciałem też być dzisiaj tutaj, razem z dowódcami, wśród żołnierzy, wśród pilotów, wśród personelu naziemnego, którzy mieli z panem majorem sposobność i zaszczyt służyć wspólnie".

Wicepremier poinformował także, że trwają czynności operacyjne na lotnisku w Radomiu. Pracują dwa zespoły. Pracuje prokuratura, pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

"Te działania są prowadzone niezależnie do pełnego wyjaśnienia sprawy i prezentacji raportu" - dodał szef MON. Kosiniak-Kamysz podkreślał, że chciał być dziś w bazie w Krzesinach wśród żołnierzy, którzy "mieli sposobność i zaszczyt służyć" z tragicznie zmarłym pilotem.

Polecany artykuł:

Czy pokazy lotnicze zostaną zabronione? Generał Kukuła komentuje

Jak mówił dalej Kosiniak-Kamysz:

"Miałem być tutaj dzisiaj, żeby przywitać naszych sojuszników z Królestwa Niderlandów, którzy przed chwilą wylądowali na swoich F-35. Będą nas wspierać w misji ochrony polskiego nieba w sojuszniczej misji NATO. Ten plan został jednak zmieniony. Chciałem być tutaj razem z dowódcami i wszystkimi, którzy służą w bazie, szczególnie z tymi, którzy mieli bliski kontakt ze „Slabem” – bo tak właśnie lubił, gdy się do niego zwracano. Od wczoraj otoczona jest opieką rodzina. Od pierwszych minut, kiedy ta informacja dotarła, dowódca bazy wraz z całym zespołem i grupą psychologów udzielają wszelkiego możliwego wsparcia. Rodzina prosi o uszanowanie jej prywatności".

Jak mówił dalej:

"Potrzeba integracji rodziny lotniczej, rodziny Sił Powietrznych – to zawsze trudny moment. Ale Wojsko Polskie jest silne, żołnierze są bardzo dobrze przygotowani, służą i złożyli przysięgę. Jestem z nich bardzo dumny i bardzo im wdzięczny za to, co robią. Wiem, że każdy musi to przepracować, że każdy musi sam ze sobą o tym porozmawiać. Ale wiem też, że siła tkwi w drużynie, w grupie, w gromadzie – w tych wszystkich, którzy znają się na tym, działają razem i mogą na siebie liczyć. Ta przyjaźń i koleżeństwo, które widać w rozmowie, czy nawet patrząc na nich dzisiaj, gdy staliśmy i czciliśmy pamięć pana majora, są dowodem".

mjr. Maciej Slab Krakowian
11 zdjęć

Polecany artykuł:

Pokazy AirSHOW w Radomiu zostały odwołane. Organizator zapowiedział zwrot pieni…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AIR SHOW
MON
F-16
KATASTRFA
RADOM