Szwedzki Saab otrzymał miliardowy kontrakt na kontynuację prac nad nowym systemem myśliwskim.

Projekt obejmuje załogowe i bezzałogowe rozwiązania, mające zastąpić obecne myśliwce JAS 39 Gripen.

Szwecja stawia na integrację myśliwców, dronów i sensorów w elastyczny system walki powietrznej.

Szwedzi chcą nowych myśliwców

„Saab otrzymał zamówienie od Szwedzkiej Administracji ds. Zaopatrzenia Sił Zbrojnych (FMV) dotyczące kontynuacji studiów koncepcyjnych nad przyszłymi systemami myśliwskimi. Wartość zamówienia wynosi około 2,6 miliarda koron szwedzkich. Okres obowiązywania kontraktu to lata 2025–2027” – przekazał Saab w komunikacie prasowym.

Jak wyjaśniono, zamówienie obejmuje studia koncepcyjne nad załogowymi i bezzałogowymi rozwiązaniami w ujęciu systemowym (system-of-systems), a także rozwój technologii i demonstratorów. W ramach tego projektu Saab będzie współpracował z FMV, Siłami Zbrojnymi Szwecji, Szwedzką Agencją Badań Obronnych, GKN Aerospace oraz krajowym przemysłem obronnym.

Kontynuacja szwedzkiej współpracy

Kontrakt jest rozszerzeniem porozumienia z marca 2024 roku, dotyczącego KFS (Koncept för Framtida Stridsflyg, ang. Concept for Future Combat Aircraft), i stanowi kolejny krok w budowie następcy JAS 39 Gripen. Producent podkreśla, że nowe prace pozwolą dopracować technologie i koncepcje operacyjne, które mogą stać się podstawą przyszłych platform dla Szwecji i jej partnerów obronnych.

„To zamówienie wyznacza kolejny krok na naszej wspólnej drodze do dostarczenia innowacyjnych rozwiązań, które sprostają przyszłym potrzebom operacyjnym Sił Zbrojnych Szwecji i innych klientów” – powiedział Lars Tossman, szef działu Aeronautyki w Saab.

Należy przypomnieć, że w marcu 2024 Saab i FMV uzgodniły, że technologie i doświadczenia wynikłe z programów Gripen E (multirole fighter) oraz GlobalEye (platforma AWACS) zostaną wykorzystane jako komponenty lub punkty odniesienia w opracowywanym systemie przyszłości. To podejście ma na celu ograniczenie ryzyka i skrócenie czasu wdrożenia poprzez korzystanie z już sprawdzonych rozwiązań.

Integracja załogowych i autonomicznych platform przyszłością pola walki?

Nowy projekt wpisuje się w długofalową strategię Szwecji zmierzającą do przesunięcia się poza generację samolotów takich jak JAS 39 Gripen, które nadal są modernizowane i użytkowane. Saab podkreśla, że priorytetem jest budowa elastycznego środowiska walki powietrznej, w którym myśliwce, drony i sensory współdziałają jako zintegrowany system. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie bardziej hybrydowych, adaptacyjnych platform, które lepiej odpowiadają wyzwaniom przyszłego pola walki.

Z punktu widzenia obronnego, projekt sygnalizuje, że Szwecja nie rezygnuje z własnej suwerenności technologicznej ani zdolności operacyjnych. Współpraca między agencjami państwowymi a firmami przemysłu obronnego daje szansę na rozwój krajowego potencjału i udział w przyszłych programach europejskich. Choć konkretne rozwiązania techniczne pozostają na razie na etapie koncepcyjnym, program pokazuje kierunek, w jakim Szwecja chce podążać w XXI wieku: system powietrzny zdolny integrować elementy załogowe i autonomiczne, z naciskiem na sieciową spójność, modułowość i możliwość adaptacji do przyszłych wyzwań.