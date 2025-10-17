Rosjanie rozbudowują strategiczną bazę Engels-2. Powstają nowe miejsca dla bombowców

Rosja intensywnie rozbudowuje kluczową bazę lotniczą Engels-2, strategiczny punkt dla bombowców dalekiego zasięgu.

Trwa betonowanie nowych stanowisk postojowych dla samolotów, co wskazuje na plany zwiększenia floty bombowców Tu-95 i Tu-160.

Baza ta była już celem ukraińskich ataków dronów, które niszczyły magazyny amunicji i paliwa. Czy rozbudowa zwiększy jej bezpieczeństwo?

Baza Engels - rosyjski bastion strategicznych bombowców

Baza lotnicza Engels-2, zlokalizowana w obwodzie saratowskim, jest jednym z najważniejszych obiektów wojskowych Federacji Rosyjskiej, szczególnie w kontekście trwającej wojny z Ukrainą. To właśnie stąd startują bombowce dalekiego zasięgu Tu-95 i Tu-160, które są wykorzystywane do przeprowadzania ataków z użyciem pocisków manewrujących na ukraińskie cele. Jej strategiczne znaczenie podkreśla również fakt, że na jej terenie znajdują się duże składy amunicji i paliwa, co czyni ją centrum logistycznym dla rosyjskich operacji lotniczych. Obecność tych zasobów wskazuje na długoterminowe planowanie i zdolność do utrzymania intensywnych działań wojennych.

Ukraiński serwis Militarny, który powołuje się na analizy AviVectora donosi, że prace budowlane w Engels-2 rozpoczęto 23 marca 2025 r., a plany rozbudowy ujawniono już w maju. Pod koniec września zakończono betonowanie w południowej części, gdzie powstał pas wzdłuż nowej drogi kołowania. Najnowsze zdjęcia pokazują oznaczenia sugerujące budowę około 10-12 nowych stanowisk, prawdopodobnie dla Tu-95MS, Tu-160, Su-34 oraz Su-35. Podobne rozwiązanie wcześniej zaobserwowano w bazie „Diagilewo” w obwodzie riazańskim.

In October, Russia Intensifies Work on Expanding Its Main Strategic Aviation BaseToday, concrete pouring has begun in the northern part of the apron. Earlier, on September 30, the same took place in the southern part, after which concrete pouring was completed along a section… pic.twitter.com/DreLPCjuNZ— AviVector (@avivector) October 11, 2025

Odpowiedź Ukrainy - skuteczne ataki dronów na bazę Engels

Baza w Engelsie niejednokrotnie znajdowała się na celowniku ukraińskich sił zbrojnych. W ciągu ostatnich lat doszło do kilku ataków dronów, które miały na celu osłabienie rosyjskich zdolności operacyjnych. Militarny przypomina, że 20 marca 2025 r. drony zniszczyły magazyn amunicji, gdzie - według danych Sztabu Generalnego Ukrainy - znajdowało się 96 gotowych do użycia rakiet manewrujących. Skutkiem była potężna eksplozja słyszana nawet w Saratowie, oddalonym o około 15 kilometrów.

Kolejny atak nastąpił 6 czerwca, gdy uderzono w bazę paliwową kombinatu Rosrezerv „Krystal”, która dostarcza paliwo dla samolotów z „Engels-2”. Wcześniej, w styczniu, ukraińskie drony dwukrotnie trafiły w magazyny paliw przeznaczonych dla rosyjskich bombowców. Nie można wykluczyć, że Ukraińcy w przyszłości powtórzą podobne ataki, zwłaszcza że Rosjanie podejmują wysiłki na rzecz zwiększenia możliwości wykorzystania bazy.

Warto również przypomnieć, że George Barros z waszyngtońskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) w rozmowie z PAP przypomniał, że pocisk Tomahawk może uderzać cele oddalone o około 1,6 tys. km. Poinformował również, że według szacunków ISW, w zasięgu rakiet Tomahawk mogłoby znajdować się potencjalnie co najmniej 1 655 obiektów wojskowych w głębi Rosji, w tym 67 baz lotniczych, w tym również baza Engels-2.