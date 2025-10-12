Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne przeprowadziły ćwiczenia „Volfa 2025”, w których uczestniczyły również maszyny i załogi z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Kanady.

Manewry, inspirowane obecnymi konfliktami, skupiały się na złożonych operacjach powietrznych, rozpoznaniu i obronie, angażując ponad 1000 lotników i 50 statków powietrznych.

Ćwiczenia miały charakter multidomenowy, integrując działania w cyberprzestrzeni i kosmosie z tradycyjnymi operacjami lotnictwa, marynarki wojennej i wojsk lądowych.

Ćwiczenie Vilfa 2025 było realizowane aktywnie od 29 września do 10 października 2025 roku, po zakończeniu fazy planistyczno sztabowej. Zorganizowane przez Dowództwo Obrony Powietrznej i Operacji Powietrznych (CDAOA – fr. ), stanowiły intensywną i wymagającą kampanię powietrzną, której głównym celem było przygotowanie i wzmocnienie odporności sił powietrznych w realistycznym kontekście konfliktu wysokiej intensywności. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 1000 lotników i około pięćdziesięciu statków powietrznych rozlokowanych na terenie całego kraju.

Międzynarodowy i Multidomenowy Charakter

Ćwiczenia „Volfa 2025” prowadzono głównie z bazy lotniczej 118 w Mont-de-Marsan i charakteryzowały się one silnym wymiarem operacji sojuszniczej i łączącej różen rodzaje sił zbrojnych w ramach koncepcji wielodomenowej. Współpracowały w nich francuskie siły lądowe i marynarka wojenna, a także zagraniczni partnerzy. W celu wzmocnienia interoperacyjności, udział wzięły siły powietrzne Kanady, Wielkiej Brytanii, Grecji i Włoch. Ponadto to, że „Volfa” była prowadzona w środowisku multidomenowym, oznaczało integrację działań w domenach cyberprzestrzeni, kosmosu i walki radioelektronicznej z tradycyjnymi działaniami w powietrzu, na lądzie i morzu.

Integracja Scenariuszy i Rozproszenie Sił

W celu zwiększenia realizmu operacyjnego, do scenariusza głównego włączono kilka komplementarnych ćwiczeń. W ramach BASEX intensywnie trenowano obronę i ochronę baz lotniczych, symulując ataki przeciwnika, walkę z dronami oraz szybkie procedury ewakuacyjne dla samolotów. Marynarka wojenna prowadziła w tym czasie natowskie ćwiczenia WILDFIRE 25, skupione na zwalczaniu bezzałogowych statków powietrznych, podczas gdy siły lądowe trenowały obronę przeciwlotniczą w ramach manewrów AEGIS.

Połączenie tych zróżnicowanych scenariuszy pozwoliło nie tylko przetestować koordynację między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, ale także przećwiczyć zdolność sił powietrznych do szybkiego rozproszenia środków w myśl koncepcji ACE (ang. Agile Combat Employment). Taka mobilna i rozproszona logika działania jest kluczowa dla przetrwania w środowiskach, gdzie przeciwnik dąży do zniszczenia kluczowych węzłów dowodzenia i baz.

Bazy i Środki Zaangażowane w Manewry

Główne siły operacyjne zaangażowane w „Volfa 2025” zostały rozlokowane w strategicznych bazach na terenie Francji. Baza nr. 118 w Mont-de-Marsan pełniła funkcję centrum koordynacyjnego dla samolotów myśliwskich. Za transport taktyczny odpowiadała 123 baza lotnicza w Orléans-Bricy, zaś śmigłowce operowały ze 120 bazy w Cazaux.

Sieć wsparcia uzupełniły samoloty-cysterny z BA 125 w Istres, maszyny wczesnego ostrzegania E-3F AWACS z BA 702 w Avord oraz bezzałogowce MALE typu MQ-9 Reaper z BA 709 w Cognac. Aktywny udział w manewrach brało także Centrum Planowania i Dowodzenia Operacjami Lotniczymi (CAPCODA) z BA 942 w Lyonie oraz terytorialne eskadry rezerwy. Zakończone ćwiczenia uznano za sukces, potwierdzający wysoki poziom przygotowania operacyjnego francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych i sił sojuszniczych.