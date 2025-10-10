Rosyjski myśliwiec MiG-31 rozbił się w obwodzie lipieckim podczas lotu szkoleniowego.

Obaj piloci katapultowali się i przeżyli, a nieuzbrojona maszyna spadła na niezamieszkany teren.

Dowiedz się, co mogło być przyczyną wypadku i jakie konsekwencje może mieć dla rosyjskich sił powietrznych.

Co wydarzyło się w obwodzie lipieckim?

„Dziś około godziny 19:20 czasu moskiewskiego w obwodzie lipieckim, podczas podejścia do lądowania po wykonaniu planowego lotu szkolno-treningowego, samolot MiG-31 uległ wypadkowi. Załoga maszyny się katapultowała, życiu pilotów nic nie zagraża” – poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony w komunikacie cytowany przez agencję TASS. Dodano też, że samolot wykonywał lot nieuzbrojony i spadł na niezamieszkały teren.

Według komunikatów pojawiających się na platformie społecznościowej Telegram prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogła być awaria podwodzia myśliwca. Po jej wykryciu załoga miała udać się z dala od zaludnionego obszaru i katapultować się z pokładu MiG-a-31. Maszyna spadła na zalesiony teren w rejonie czapłygińskim, a piloci zostali odnalezieni w jej pobliżu i przetransportowani do szpitala.

MiG-31: Radziecka konstrukcja w służbie współczesnej Rosji

MiG-31 to dwumiejscowy myśliwiec przechwytujący, którego korzenie sięgają czasów radzieckich. Pomimo swojego wieku, maszyna była wielokrotnie modernizowana, co pozwala jej na dalszą służbę w rosyjskich siłach powietrznych. Samoloty tego typu są aktywnie wykorzystywane przez Rosję w konflikcie z Ukrainą, gdzie pełnią kluczową rolę w atakach na infrastrukturę energetyczną. Ich zdolność do przenoszenia hipersonicznych pocisków Kindżał czyni je szczególnie niebezpiecznymi. Katastrofa pod Lipieckiem może budzić obawy dotyczące niezawodności tych maszyn, zwłaszcza w obliczu intensywnego ich wykorzystania bojowego.

MiG-i-31 w coraz gorszym stanie?

Łącznie w trakcie produkcji zbudowano ponad 500 egzemplarzy MiG-31 w różnych wersjach. Szacuje się, że było to od około 500 do nawet ponad 519 jednostek. Spośród nich wiele zostało wycofanych lub jest skromnie utrzymywanych. Dla Kazachstanu, który był jedynym innym użytkownikiem tych myśliwców poza ZSRR/Rosją, liczba maszyn była ograniczona, choć informacje o ich obecnej eksploatacji są już raczej historyczne. Jeśli chodzi o obecną liczbę czynnych maszyn MiG-31 w Rosji, źródła nie są zgodne. Przykładowo, raport World Air Forces 2023 podaje, że Rosja miała około 129 aktywnych MiG-ów-31. Z kolei w publikacjach Military Balance pojawiają się informacje o około 90 maszynach MiG-31B/BM i dodatkowo 30 w lotnictwie morskich sił powietrznych.

Warto jednak odnotować, że jest to już kolejna katastrofa samolotu MiG-31 w ciągu ostatnich lat. Większość z zarejestrowanych awarii miała miejsce w wyniku awarii jednego lub obu silników w czasie startu lub tuż po nim, a ostatnio przyczyną wypadku najprawdopodobniej spowodowana była awarią podwozia. Jak słusznie zauważał już Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego, myśliwiec ten był produkowany od 1981 do 1994 roku, więc najmłodsze z tych samolotów mają co najmniej 29 lat.

Biorąc pod uwagę, że są to myśliwce narażone na ogromne przeciążenia podczas gwałtownych manewrów, a jednocześnie zdolne do osiągania dużych prędkości rzędu 3000 km/h, ich konstrukcja oraz cały osprzęt pokładowy poddawane są wyjątkowo intensywnej eksploatacji. Dotyczy to nie tylko obciążeń mechanicznych, lecz także skrajnych wahań temperatur wywołanych lotami na granicy przestrzeni kosmicznej oraz prędkościami prowadzącymi do nagrzewania się poszycia. Dodatkowym elementem przyspieszającym degradację tych maszyn jest trwająca wojna na Ukrainie, która wymusza znacznie bardziej intensywne użytkowanie samolotów bojowych niż w warunkach pokojowych.