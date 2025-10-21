Myśliwce CF-18 Hornet na autostradzie? Efektowne ćwiczenia kanadyjskich lotników w Europie

Juliusz Sabak
2025-10-21 11:37

Kanadyjskie myśliwce CF-18Hornet i samolot transportowy CC-130HT Hercules wylądowały na autostradzie i po uzupełnieniu paliwa ponownie wystartowały. Było to ćwiczenie procedur w ramach ACE (ang. Agile Combat Employment) na drodze Jägala-Käravete w Estonii, realizowane podczas manewrów o kryptonimie TARASSIS.

  • Kanadyjskie myśliwce CF-18 Hornet i samolot transportowy CC-130HT Hercules wylądowały na autostradzie w Estonii, ćwicząc procedury ACE w ramach manewrów Tarassis.
  • Ćwiczenie to demonstruje zdolność do prowadzenia operacji lotniczych z prowizorycznych lokalizacji, wzmacniając gotowość NATO do szybkiej reakcji.
  • Kluczową rolę odgrywają taktyczni kontrolerzy ruchu lotniczego i kontrolerzy wsparcia bojowego, koordynujący operacje z wielu rozproszonych miejsc.
  • Dowiedz się więcej o tym, jak koncepcja ACE zwiększa przeżywalność sił powietrznych i elastyczność w środowisku wysokiego ryzyka.

Personel i samoloty Kanadyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RCAF) przyleciały do Europy, aby brać udział w kluczowych manewrach NATO. Po udziale w manewrach na terenie Francji i Niemiec, wzięli oni też udział w ćwiczeniu pod kryptonimem TARASSIS, koncentrując się na regionie Morza Bałtyckiego.

Kanadyjscy specjaliści demonstrują zaawansowaną zdolność do prowadzenia operacji lotniczych z prowizorycznych lokalizacji, synchronizując myśliwce CF-18 Hornets i samoloty transportowe CC-130HT Hercules w ramach strategicznej koncepcji Agile Combat Employment (ACE), tym samym znacząco wzmacniając gotowość NATO do szybkiej reakcji i działania w warunkach konfliktu konwencjonalnego o wysokiej intensywności.

Udział w TARASSIS, który jest częścią szerszego kanadyjskiego zaangażowania w Operację REASSURANCE na rzecz odstraszania i obrony NATO, podkreśla strategiczne znaczenie rozwijania zdolności ACE. Poprzez synchronizację operacji powietrznych i wprowadzanie responsywnej, skoordynowanej siły powietrznej na pierwszej linii wielonarodowych działań.

Filozofia ACE zakłada odchodzenie od polegania na dużych, scentralizowanych bazach, które są podatne na atak. Alternatywą jest rozpraszania zasobów i prowadzenia operacji z mniejszych, łatwo dostępnych i szybko przygotowywanych lokalizacji. To podejście drastycznie zwiększa przeżywalność sił powietrznych i ich elastyczność w środowisku o wysokim ryzyku.

Podczas tych manewrów Kanadyjczycy skupiają się na rozwijaniu i demonstrowaniu zdolności do szybkiego rozmieszczania i prowadzenia operacji lotniczych w trudnych warunkach, przy rozproszeniu infrastruktury i działaniu z przygodnych loądownisk oraz drogowych odcników lotniskowych (DOL).

Kluczową rolę w tych działaniach pełnią oficerowie wykonujący zadania Tactical Air Traffic Controller (TATC -Taktyczni Kontrolerzy Ruchu Lotniczego) i Joint Terminal Attack Controller (JTAC – Kontroler Wsparcia bojowego). To właśnie oni, działając z wielu rozproszonych lokalizacji w krajach bałtyckich, koordynują w czasie rzeczywistym skomplikowane operacje samolotów transportowych CC-130HT Hercules oraz myśliwców CF-18 Hornet oraz ich współpracę z siłami naziemnymi.

Obecność kanadyjskiego personelu na Wschodniej Flance NATO jest elementem szerszej strategii tego kraju w ramach NATO. Podobnie jak Australia, również Kanada jest od początku silnie zaangażowana we wsparcie sojuszników w Europie. Jest to jasny sygnał dla Rosji i jej sojuszników. 

