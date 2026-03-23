Chiny przyspieszają prace nad „powietrznym centrum dowodzenia”? Drugi KJ-3000 już w powietrzu

Karolina Modzelewska
2026-03-23 20:48

Jak informuje Defence Security Asia, drugi prototyp chińskiego samolotu wczesnego ostrzegania i dowodzenia KJ-3000 został zaobserwowany podczas lotów testowych w pobliżu zakładów Xi’an Aircraft Corporation w prowincji Shaanxi. Testy maszyny o numerze seryjnym 7822 sugerują, że Chiny mogą intensyfikować rozwój platformy AEW&C, która ma stać się kluczowym elementem sieciocentrycznego pola walki.

KJ-3000

Autor: @Rupprecht_A/ X (Twitter)
  • Drugi prototyp chińskiego samolotu wczesnego ostrzegania KJ-3000 został zauważony podczas testów, co wskazuje na przyspieszenie programu.
  • Nowa maszyna ma stać się kluczowym elementem chińskiej strategii dowodzenia operacjami powietrznymi i morskimi.
  • Jakie możliwości zaoferuje "powietrzne centrum dowodzenia" Chin?

Drugi prototyp KJ-3000 w powietrzu

Nowy, prototypowy egzemplarz KJ-3000 dołącza do pierwszego prototypu o numerze seryjnym 7821, który wykonał dziewiczy lot pod koniec grudnia 2024 roku. Szybkie przejście do testów z wykorzystaniem więcej niż jednej maszyny wskazuje, że program otrzymał wysoki priorytet w modernizacji sił zbrojnych Chin.

Defence Security Asia zwraca uwagę, że według chińskich doniesień tempo testów wyraźnie wzrosło, a co najmniej dwa egzemplarze tego typu maszyn znajdują się już w powietrzu. Ma to skrócić czas rozwoju systemu, który docelowo stanie się główną platformą dowodzenia operacjami powietrznymi i morskimi na dużą skalę.

Według serwisu pojawienie się drugiego prototypu najprawdopodobniej świadczy też o tym, że Pekin przechodzi z fazy podstawowych testów lotu do bardziej zaawansowanych prób integracji systemów, w tym m.in. łączności danych, czy zdolności do kierowania operacjami na dużych odległościach, a rozwój KJ-3000 wpisuje się w szerszą strategię Chin, która zakłada budowę zdolności do prowadzenia działań sieciocentrycznych. W takim modelu jeden system dowodzenia koordynuje działania rakiet dalekiego zasięgu, bezzałogowców, czy przyszłych zaawansowanych myśliwców, a w przypadku tych ostatnich Pekin również nie traci czasu.

Co wiadomo o chińskim KJ-3000?

KJ-3000 to dość tajemnicza konstrukcja. Chińczycy zwyczajowo nie dzielą się z resztą świata informacjami na temat rozwijanych przez siebie samolotów, a większość wiadomości na temat nowych modeli pochodzi z analiz zdjęć i nagrań, które w świadomy - lub mniej świadomy sposób - ujrzały światło dzienne. Pierwsze fotografie KJ-3000 ukazały się w grudniu 2024 roku, kolejne, dające nieco większy wgląd w to, czym jest KJ-3000 w połowie 2025 roku.

Wówczas w chińskich mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia samolotu o numerze seryjnym 7821. Wskazują one, że konstrukcja bazuje na transportowcach Y-20. Samolot posiada charakterystyczną "czapkę" kryjącą radary, umieszczoną na grzbiecie kadłuba, a także w sondę do tankowania w powietrzu oraz liczne anteny.

KJ-3000 ma stanowić rozwinięcie możliwości oferowanych przez starszy KJ-2000, który bazuje na rosyjskim Ił-76MD. Wprowadzony do służby w 2007 roku system wykorzystuje radar AESA (Active Electronically Scanned Array) o zasięgu około 480 km i zdolności śledzenia setek celów jednocześnie, jednak jego rozwój był ograniczony przez dostępność rosyjskich platform. Z tego powodu Chiny postawiły na własny samolot - transportowiec Y-20 Kunpeng, szczególnie w wersji Y-20B wyposażonej w krajowe silniki Shenyang WS-20.

Nowa konstrukcja, czyli KJ-3000, ma oferować większy zasięg, dłuższy czas patrolowania oraz możliwość łatwiejszej modernizacji. Istotne znaczenie ma również zdolność tankowania w powietrzu, która pozwoli na utrzymanie ciągłego nadzoru nad dużymi obszarami. Według chińskich źródeł radar KJ-3000 może wykrywać cele na dystansie do 1000 km, a samoloty stealth z odległości około 400 km, jednak dane te nie zostały potwierdzone przez niezależne źródła. System ma być także skuteczny przeciwko pociskom manewrującym i celom nisko lecącym.

W maju 2025 roku serwis The War Zone zwracał uwagę na raport Pentagonu "Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China" z 2024 roku, w którym zauważono, że rozwój samolotów AEW&C znacząco zwiększy zdolność Chin do wykrywania i śledzenia zagrożeń na dużych dystansach oraz wzmocni zintegrowany system obrony powietrznej. Pekin już teraz posiada kila modeli tego typu maszyn, w tym KJ-2000, KJ-500, czy KJ-200.

