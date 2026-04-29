Pentagon ujawnia koszty wojny z Iranem. Operacja "Epic Fury" pochłonęła blisko 25 mld dolarów

Pentagon ujawnił, że operacja "Epicka Furia" w Iranie kosztowała już 25 mld dolarów, głównie na amunicję.

Trwa debata nad rekordowym budżetem obronnym USA (1,5 bln dolarów) oraz prośbą o dodatkowe 200 mld dolarów na wojnę.

Konflikt na Bliskim Wschodzie ma ogromne konsekwencje finansowe i geopolityczne, a jego dalsze skutki mogą zaskoczyć.

Ile kosztuje wojna z Iranem?

Podczas środowego wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, Jules Hurst przedstawił pierwsze oficjalne dane dotyczące wydatków na trwającą od 28 lutego wojnę z Iranem. „W tej chwili wydajemy około 25 mld dolarów na operację Epicka Furia. Większość z tego to amunicja, ale część to koszt naprawy i zastąpienia uszkodzonego sprzętu” – oświadczył Hurst.

Wcześniej szef Pentagonu, Pete Hegseth, sugerował, że dodatkowy pakiet finansowy na wojnę może wynieść nawet 200 mld dolarów. Jest to kwota odrębna od proponowanego przez Biały Dom budżetu Pentagonu w wysokości 1,5 bln dolarów, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu do bieżącego roku. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na zwiększenie produkcji kluczowych typów amunicji, takich jak rakiety PAC-3 do systemów Patriot, pociski SM-3 i SM-6 do tarczy przeciwrakietowej Aegis i THAAD, pociski Tomahawk oraz Precision Strike Missile (PrSM). Analiza think tanku CSIS wskazuje, że podczas konfliktu z Iranem USA zużyły od 30% do 50% swojego arsenału tych pocisków.

Krytyka poprzedniej administracji i sytuacja na Bliskim Wschodzie

Pete Hegseth skrytykował również administrację poprzedniego prezydenta Joe Bidena za „przekazanie Ukrainie setek miliardów dolarów w sprzęcie” bez odpowiedniego nadzoru.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami na Izrael oraz arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, co wstrzymało eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Od 8 kwietnia w konflikcie obowiązuje rozejm, który został przedłużony w ubiegłym tygodniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, podkreśliła, że Trump nie wyznaczył daty zakończenia zawieszenia broni.

Skutki finansowe i strategiczne konfliktu

Koszty wojny z Iranem, sięgające 25 mld dolarów, to dopiero początek. Potencjalne dodatkowe 200 mld dolarów oraz rekordowy budżet obronny USA w wysokości 1,5 bln dolarów świadczą o ogromnym obciążeniu finansowym, jakie konflikt ten niesie dla Stanów Zjednoczonych. Zwiększona produkcja amunicji, w tym rakiet PAC-3, SM-3, SM-6, Tomahawk i PrSM, ma na celu uzupełnienie uszczuplonych zapasów, co jest kluczowe dla utrzymania zdolności obronnych.

Krytyka pod adresem poprzedniej administracji dotycząca nadzoru nad pomocą wojskową dla Ukrainy wpisuje się w szerszą debatę na temat efektywności wydatków obronnych. Konflikt na Bliskim Wschodzie ma również poważne konsekwencje geopolityczne i gospodarcze, zwłaszcza w kontekście blokady cieśniny Ormuz i jej wpływu na globalny rynek ropy naftowej. Dalszy rozwój sytuacji oraz decyzje dotyczące finansowania wojny będą miały kluczowe znaczenie dla stabilności regionu i polityki międzynarodowej.