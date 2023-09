Zapis o państwie nuklearnym w konstytucji KRLD. Kiedy ósmy test broni jądrowej?

To tylko formalizacja tego, o czym wiadomo od 2016 r., tj. od pierwszego testu jądrowego w wykorzystaniem ładunku o mocy jednej kilotony. Dotychczas KRLD przeprowadziła siedem testów z bronią jądrową. Ostatni (w 2017 r.) z testowanych ładunków miał moc co najmniej 200 kT. Po korekcie konstytucji, można to postrzegać jako wiadomość wysłaną do USA, należy spodziewać się – wcześniej niż później – ósmej próby jądrowej. Poniekąd dał to do zrozumienia, cytowany przez jedyną agencję prasową w KRLD – KNAC – sam Szanowny Przywódca Kim Dzong Un podczas swojej przemowy (26 września) w parlamencie na okoliczność wprowadzenia rzeczonych poprawek do ustawy zasadniczej. – Polityka KRLD dotycząca budowania sił nuklearnych stała się trwała jako podstawowe prawo państwa, którego nikt nie może lekceważyć – podkreślił Szanowny Przywódca. Agencje prasowe przypominają, że północnokoreańską konstytucję znowelizowano po tym, jak Pjongjang dał sobie prawo do stosowania, w obronie własnej, wyprzedzających ataków nuklearnych .

KCNA podkreśliła, że „Towarzysz Kim Dzong Un stwierdził w artykule 58. rozdziału 4. Socjalistycznej Konstytucji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w tym budynku Zgromadzenia Narodowego, gdzie uroczyście uchwalono narodową politykę dotyczącą sił nuklearnych, zgodnie z konsensusem całego narodu koreańskiego, rok temu, że prawo kraju do przetrwania i rozwoju zostanie zagwarantowane poprzez usprawnienie rozwoju broni nuklearnej… Agencja zacytowała słowa Szanownego Przywódcy, który dobitnie podkreślił, że zmiany prawne dotyczące broni jądrowej i ona sama będą promować „wszechstronny rozwój naszego stylu socjalizmu”.

Czy KRLD może sięgnąć po atomowe wyprzedzenie?Takie działanie jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Kim Dzong Un traktuje potencjał jądrowy, jak wszystkie te państwa, które są w jego posiadaniu. Niektóre, jak Rosja, straszą użyciem taktycznej broni jądrowej (KRLD nie precyzuje, czym miałaby dokonywać „ataków wyprzedzających”), ale nawet i one wiedzą, że broń A służy do odstraszania przeciwnika a nie jego niszczenia. Nie wiadomo, jaką liczbą głowic A dysponuje Korea Północna. Minimalne szacunki – to kilkanaście głowic, maksymalne – ok. stu. Co jeszcze ważniejsze: KRLD dysponuje ich środkami przenoszenia. USA obawiają się, że mogą być one unowocześnione dzięki współpracy z Federacją Rosyjską.

Obecnie Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone (rozmieścił ją także w bazach w Turcji, Włoszech, Belgii, Niemczech i Holandii), Chiny, Francja, Wielka Brytania, Pakistan, Indie Izrael i Korea Północna są w posiadaniu 12,7 tys. głowic (wg ICANW – Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej), z czego 9,4 tys. jest w tzw. aktywnych zapasach.

Dla porównania: w czasach zimnej wojny w szczytowym czasie w posiadaniu mocarstw nuklearnych było 70 tys. głowic. Północnokoreański udział w światowym potencjalne nuklearnym jest niewielki. Jest jednak wystarczająco jednak duży, by użyty w konflikcie z Republiką Korei mógł doprowadzić do globalnego kryzysu...