Szanowny towarzysz Kim Dzong Un wyraził zadowolenie z testu rakiety Hwasong-18. Naukowcy wierni partii i narodowi

W 2022 r. KRLD wystrzeliła testowo ok. 80 rakiet balistycznych różnego zasięgu. W pierwszym półroczu 2022 r. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna przeprowadziła 30 testów rakiet balistycznych. To mniej więcej tyle, ile ma – lub raczej: może mieć – głowic jądrowych. Szacunki są rozbieżne. W wersji minimalnej KRLD może mieć tylko 10 głowic; w wersji maksymalnej: trzy razy więcej. Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych (SIPRI) ma mieć także zdolności (i materiał) do wyprodukowania do 55 głowic. KRLD ma armię lądową liczną (1,2 mln), ale wyposażoną w przestrzały sprzęt albo jeszcze z czasów ZSRR, albo też bazujący na konstrukcjach sowieckich. Siły powietrzne i marynarka wojenna również jakościowo odstają od współczesnych wymagań. W tej sytuacji KRLD stawia na budowanie potencjału jądrowego i środków jego przenoszenia. Dlatego każdy test z kolejnym pociskiem balistycznym jest w Korei Północnej świętowany, a takie komunikaty, jak cytowany (w zasadniczych fragmentach) są wydawane przez Koreańską Centralną Agencję Prasową (KCNA), w których wychwalany jest Szanowny Przywódca Kim Dzon Un i jego rakiety. Z pewnością ostatni test zostanie ukazany na ichniejszych znaczkach pocztowych. Tak samo jak poprzednie.

🇰🇵 | Corea del Norte difunde imágenes del reciente lanzamiento de su misil balístico intercontinental llamado Hwasong-18. pic.twitter.com/lPLmb9YKx1— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 13, 2023

ZGODNIE Z WOLĄ PARTII

„Pjongjang, 13 lipca. W ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia słusznego prawa do samoobrony, aby niezawodnie bronić bezpieczeństwa naszego państwa i pokoju w regionie przed katastrofą wojny nuklearnej oraz gruntownie powstrzymać niebezpieczne posunięcia militarne wrogich sił, Generalne Biuro Rakietowe przeprowadziło 12 lipca test międzykontynentalnej rakiety balistycznej nowego typu Hwasongpho-18, podstawowego systemu uzbrojenia sił strategicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD)…”.

Hwasong-18 vel Hwasongpho-18, to rakieta o szacowanym zasięgu 12 tys. km. Duma ludowej inżynierii wojskowej. Pierwsza rakieta balistyczna na paliwo stałe o takim zasięgu. 13 kwietnia 2022 r. testowana po raz pierwszy.

„Test został przeprowadzony zgodnie ze strategicznym osądem i kluczową decyzją Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei (PPK) w czasie, gdy sytuacja bezpieczeństwa wojskowego na Półwyspie Koreańskim i w regionie osiągnęła fazę kryzysu nuklearnego wykraczającego poza erę zimnej wojny, w miarę jak nasiliły się bezprecedensowe prowokacje militarne USA i ich wasali wobec KRLD…”.

Dla prawdziwego ludowego Koreańczyka śmiertelnym wrogiem są USA, a za nimi Korea Północna. KCNA w swoim stylu, podobnym do używanego w PRL lat 50., oskarża sojusz nuklearny („Nuclear Consultative Group”) USA-Korea Południowa-Japonia o to, że „doprowadza sytuację w regionie na skraj bezprecedensowej wojny nuklearnej, jednocześnie wysyłając okręt podwodny o napędzie atomowym i nuklearny bombowiec strategiczny na Półwysep Koreański i jego okolice w dowolnym momencie pod pretekstem zwiększenia widoczności strategicznych aktywów USA”. Pomijamy wywód o tym, jak to Stany i ich wasale pchają świat na krawędź wojny, a Szanowny Przywódca oraz lud KRLD robią wszystko, by temu zapobiec.

SZANOWNY PRZYWÓDCA

„Kim Dzong Un, sekretarz generalny Partii Pracy Korei i przewodniczący Wydziału Spraw Państwowych KRLD, osobiście kierował na miejscu testem nowego typu międzykontynentalnej rakiety balistycznej Hwasongpho-18. Test miał na celu ponowne potwierdzenie wiarygodności technicznej i niezawodności operacyjnej systemu uzbrojenia międzykontynentalnego balistyki nowego typu”.

By dać sygnał do rozpoczęcia testu Szanowny Przywódca „wspiął się na stanowisko obserwacyjne centralnego dowództwa”, osobiście zatwierdził przeprowadzenie testu. W dalszej części depeszy pojawia się kwiecisty opis tego doniosłego wydarzenia w rodzaju: „wielka eksplozja zwiastująca istotę broni strategicznej w pełni naładowanej naszą siłą i technologią wybuchła, wstrząsając całą planetą, a ogromne cielsko wzbiło się w niebo, zdmuchując deszcz ognia”.

Rakieta przeleciała „1001,2 km przez 4 491 s” i zakończyła lot „na wyznaczonym obszarze na otwartych wodach wschodniego Morza Koreańskiego”.

Szanowany towarzysz Kim Dzong Un oczywiście wyraził zadowolenie z przeprowadzonej próby. Uznał ją za sukces, „który w pełni pokazał potęgę KRLD, w pełni wyposażonej w stanowczy środek odstraszania wojną nuklearną dla samoobrony i przytłaczającą siłę ofensywną stanowi kolejny ważny krok w rozwoju sił strategicznych KRLD”. Pogratulował naukowcom pracującym dla wojska, a ci „złożyli przyrzeczenie wypełnienia ważnej misji i obowiązku, jakie przyjęli wobec Partii, rewolucji, kraju i narodu”. Lud KRLD pod światłym przywództwem Szanownego Przywódcy czeka na kolejne udane próby rakiet balistycznych, dzięki, którym imperialistyczne Stany Zjednoczone i ich wasale wstrzymują się z najazdem na KRLD. Czyli: ciąg dalszy nastąpi...