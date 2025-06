Trump ujawnia szczegóły dotyczące zaatakowanych obiektów irańskich. Jakie są zniszczenia?

Spis treści

Prezydent USA, Donald Trump, zaskoczył opinię publiczną swoimi twierdzeniami na temat stanu irańskich obiektów nuklearnych. W swoim wpisie na Truth Social, Trump stwierdził, że obiekty te zostały poważnie uszkodzone.

Donald Trump napisał na Truth Social:

„Monumentalne zniszczenia zostały wyrządzone wszystkim obiektom nuklearnym w Iranie, jak pokazują zdjęcia satelitarne. Zniszczenie to trafne określenie! Pokazana biała struktura jest głęboko osadzona w skale, nawet jej dach znajduje się znacznie poniżej poziomu gruntu, i jest całkowicie osłonięta przed płomieniami”.

Skala zniszczeń po ataku na Fordo

Zdjęcia satelitarne wykonane przez Planet Labs PBC miały ujawnić uszkodzenia elektrowni jądrowej Fordo. Analiza Associated Press potwierdziła pewne uszkodzenia, ale ich skala nie jest jeszcze jasna. Jak pisaliśmy 22 czerwca na bieżąco komentując co się stało po ataku na cele związane z irańskim programem nuklearnym, obiekty jak się okazuje nie zostały całkowicie zniszczone, ale poważnie uszkodzone.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth stwierdził, że wszystkie trzy zaatakowane obiekty – Fordo, Natanz i Isfahan – poniosły „bardzo poważne uszkodzenia”, choć dokładna skala zniszczeń jest jeszcze oceniana. Rafael Grossi, dyrektor generalny MAEA, zauważył, że irańskie zakłady jądrowe noszą widoczne ślady uderzeń, ale nie można jeszcze w pełni ocenić zniszczeń podziemnych instalacji.

Według informacji podanych przez News York Times izraelskie wojsko, według wstępnej analizy, uważa, że ​​silnie ufortyfikowany ośrodek nuklearny w Fordo doznał poważnych uszkodzeń w wyniku amerykańskiego ataku w niedzielę, ale nie został całkowicie zniszczony, według dwóch izraelskich urzędników mających wiedzę na ten temat na których powołuje się gazeta. Urzędnicy powiedzieli również, że wygląda na to, że Iran przeniósł sprzęt, w tym uran, z tego ośrodka.

Podobnie wysoki rangą urzędnik USA przyznał, że amerykański atak na Fordo nie zniszczył silnie ufortyfikowanego obiektu, ale powiedział, że uderzenie poważnie go uszkodziło, „usuwając go ze stołu”. Osoba ta zauważyła, że ​​nawet 12 bomb niszczących bunkry nie mogło zniszczyć obiektu.

Irański parlamentarzysta zakwestionował twierdzenia Trumpa o zniszczeniu elektrowni, twierdząc, że nie została ona poważnie uszkodzona. Minister spraw zagranicznych Iranu Araqchi zapytany to, jakiego rodzaju szkody powstały w obiektach jądrowych, powiedział: „Wciąż nie mam dokładnych informacji na temat skali zniszczeń”. „Stany Zjednoczone pokazały, że nie szanują Karty Narodów Zjednoczonych. Nie szanują prawa międzynarodowego” – dodał. „Przekroczyły bardzo dużą czerwoną linię atakując obiekty nuklearne”.

„Nie jestem w stanie ujawnić, co zrobimy w odpowiedzi na to, co zrobili wczoraj wieczorem Amerykanie” – powiedział.