Kiedy Szwecja będzie członkiem NATO?

Czy Szwecja zostanie członkiem NATO w trybie nadzwyczajnym, podobnie jak Finlandia? Wiele na to wskazuje. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, rozmawiał na ten temat z przedstawicielami Szwecji, Finlandii i Turcji. Po spotkaniu, na konferencji prasowej, nie ukrywał, że były to rozmowy dobre, a zgoda na członkostwo Szwecji jest naprawdę blisko. - Moją główną ambicją jest uzgodnienie tego na szczycie (szczycie NATO w Wilnie - red.) – powiedział sekretarz generalny NATO.

Dodał, że dalsze odkładanie zgody na przyjęcie Szwecji cieszy jedynie prezydenta Rosji Władimira Putina i Partię Pracujących Kurdystanu (PKK) - organizację, która jest uznawana za ugrupowanie terrorystyczne m.in. przez USA i UE. Szef MSZ Turcji Hakan Fidan powiedział z kolei, że Sztokholm musi wprowadzić w życie przepisy antyterrorystyczne, by zyskać zgodę Ankary na przystąpienie do NATO.

Szwecja i Finlandia porzuciły politykę neutralności. Finlandia jest już w NATO

Przypomnijmy, że Szwecja i Finlandia wystąpiły równolegle z wnioskiem o członkostwo w NATO po wybuchu wojny w Ukrainie, w 2022 roku. Oba kraje porzuciły w ten sposób dotychczasową politykę opartą na neutralności. Akces Finlandii zakończył się szybciej. 4 kwietnia 2023 roku, w trybie nadzwyczajnym, Finlandia została 31. członkiem Sojuszu. Szwecja zaś wciąż czeka na zgodę Turcji i Węgier, aby wejść do NATO.

Jak podaje PAP, 25 czerwca w rozmowie telefonicznej z Jensem Stoltenbergiem, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że władze Szwecji muszą powstrzymać odbywające się w Sztokholmie manifestacje zwolenników zdelegalizowanej Partii Pracujących Kurdystanu, aby uzyskać zgodę na członkostwo w NATO. "W Szwecji w czerwcu zostały zaostrzone przepisy antyterrorystyczne, wprowadzające możliwość karania również za wspieranie organizacji terrorystycznych, w tym PKK. Rząd Szwecji wydał też po raz pierwszy zgodę na ekstradycję do Turcji mężczyzny wspierającego PKK" - podaje PAP.

Dlaczego Turcja nie zgadza się na wejście Szwecji do Sojuszu?

To jednak wciąż za mało, aby Turcja wydała zgodę na akces Szwecji do NATO. Tureckie władze bulwersują kurdyjskie demonstracje organizowane w Szwecji. Protesty - z uwagi na wolność wypowiedzi wpisaną do szwedzkiej konstytucji - nie mogą zostać zakazane, nie jest również karalne używanie symboli organizacji terrorystycznej. W rezultacie Turcja nadal opowiada się przeciwko wejściu Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a prezydent Erdogan powtarza, że "Sztokholm nie powinien mieć rozbudowanych oczekiwań względem lipcowego szczytu NATO w Wilnie". Jak będzie podczas szczytu w Wilnie? Przekonamy się 11 i 12 lipca.

Źródło: PAP