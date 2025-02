Strefa Gazy w ruinie. Odbudowa będzie kosztowna i potrwa długie lata

W tym dokumencie wykazano (powołując się na dane, Ministerstwa Zdrowia Gazy), że w wojnie zginęło około 47 354 Palestyńczyków, w tym ponad 13 319 dzieci. Ok. 111 563 Palestyńczyków odniosło obrażenia, wiele z nich prowadzi do trwałych inwalidztw. Ok. 1,9 mln osób zostało przesiedlonych wewnętrznie. Większość z nich doświadczyła wielokrotnych przesiedleń. Według analizy przeprowadzonej przez ONZ konflikt cofnął rozwój Gazy o 69 lat. Pomoc humanitarna jest bezwzględnie potrzebna.

Na tę chwilę kluczowe są dostawy podstawowych artykułów żywnościowych i medycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. ONZ podkreśla, że ok. 1,13 mln mieszkańców Strefy żyje obecnie w tymczasowych schronieniach. W perspektywie średnioterminowej i długoterminowej kluczowe jest odbudowanie infrastruktury, wsparcie sektora edukacji i zdrowia oraz przywrócenie funkcjonowania rynków lokalnych. Ponad ćwierć miliona zniszczonych mieszkań w zrujnowanej infrastrukturze nie da się odbudować w kilka miesięcy.

Agencja prasowa AP przytacza wyliczenia Norweskiej Rady ds. Uchodźców wskazujące, ile potrwałaby odbudowa infrastruktury mieszkaniowej w ramach tzw. Mechanizmu Odbudowy Gazy. Proces ten został ustanowiony po wojnie w 2014 r. w celu ułatwienia pewnej odbudowy pod ścisłym nadzorem Izraela. Stwierdzono, że przy takim założeniu odbudowa zajęłaby 40 lat.

Samo wywiezienie gruzu jawi się na tytaniczną pracę. ONZ, na podstawie zdjęć satelitarnych, szacuje, że w Gazie zalega 50 mln t gruzu. Gdyby codziennie wywoziło go 100 ciężarówek, pracujących w systemie 24/7, to zajęłoby to 15 lat. Pytanie: gdzie miano by ten gruz wywieźć i skąd wziąć ponad 1,2 mld dolarów, bo na tyle oszacowano koszty, na sfinansowanie takiej operacji?

W 2022 r. PKB Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy szacowano na ok. 18,5 mld USD.

W innym raporcie ONZ-owskiej agendy – Programu Pomocy Narodowi Palestyńskiemu przedstawiono trzy scenariusze powojennej odbudowy, Według najbardziej optymistycznego scenariusza, zakładającym wzrost gospodarczy na poziomie 10 proc., odbudowa Strefy Gazy zajmie dziesiątki lat.

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zakomunikowała, że „zakładając brak operacji wojskowych, swobodę przepływu towarów i osób, znaczny poziom inwestycji i wzrost populacji o 2,8 procent rocznie, UNCTAD szacuje, że PKB Gazy na mieszkańca powróci do poziomu z 2022 roku do 2050 roku”.

Wszystkie te wyliczenia i prognozy nie są ostateczne, bo to zależy od wielu czynników. Przypomnijmy, że 19 stycznia 2025 r. weszło w życie porozumienie o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników w Gazie.

Pierwszy etap realizowany jest przez 42 dni. W jego ramach Hamas zobowiązał się uwolnić 33 zakładników, a Izrael miał uwolnić około 1900 palestyńskich więźniów. W drugim etapie ma rozpocząć się wycofywanie armii izraelskiej (IDF) ze Strefy. Nie ma pewności, że porozumienie będzie przedłużone…