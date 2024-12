Amnesty International oskarża. Izrael dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy

Chcecie piekła, dostaniecie piekło

Dokumentuje on, jak podczas ofensywy wojskowej, rozpoczętej (7 października) po atakach rakietowych Hamasu na Izrael, po tym, gdy porwał w jasyr 223 cywilów i 27 żołnierzy, „Izrael rozpętał piekło i zniszczenie wobec Palestyńczyków w Gazie, działając bezkarnie i z premedytacją”.

Materiał, w którym AI oskarża Izrael o ludobójstwo jest obszerny. Zatem, kto chce się zapoznać z nim w pełni, to może uczynić to w tym miejscu. A w Portalu Obronnym podajemy główne tezy tego opracowania-oskarżenia.

• Ofensywa Izraela przeciwko Palestyńczykom w Gazie zabiła dziesiątki tysięcy ludzi, zmusiła do przymusowego przesiedlenia 1,9 mln Palestyńczyków, czyli ponad 90 proc. populacji Strefy Gazy.

• Po 7 października 2023 r. Izrael podjął działania mające na celu wyrządzenie nieodwracalnych szkód Palestyńczykom w Gazie. Ograniczył dostęp do pomocy humanitarnej. Cytuje wypowiedź Ghassan Alian, szefa COGAT (Koordynatora Działań Rządu na Terytoriach Okupowanych): „Izrael nałożył całkowitą blokadę na Gazę. Nie będziecie mieć elektryczności ani wody, tylko zniszczenia. Chcecie piekła, dostaniecie piekło.”

Izrael popełnił i nadal popełnia ludobójstwo wobec Palestyńczyków

W raporcie czytamy: Amnesty ustaliła, że między październikiem 2023 a lipcem 2024 r. Izrael dopuścił się czynów zakazanych przez konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. I zrobił to z zamiarem zniszczenia Palestyńczyków w Gazie. Te czyny obejmują zabójstwa, wyrządzanie poważnych fizycznych lub psychicznych krzywd członkom chronionej grupy oraz celowe tworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie Palestyńczyków w Gazie (…). Śledztwo Amnesty International stwierdza, że Izrael popełnia ludobójstwo wobec Palestyńczyków w Gazie. Badania Amnesty International wykazały wystarczające podstawy, by stwierdzić, że Izrael popełnił i nadal popełnia ludobójstwo wobec Palestyńczyków w okupowanej Strefie Gazy

• AI wskazuje, że państwa zaopatrujące Izrael w broń, muszą wiedzieć, że łamią swoje zobowiązania do zapobiegania ludobójstwu i ryzykują współudział w tym zbrodniczym czynie.

• Izrael nie wykonywał orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (ICJ), nakazujących podjęcie natychmiastowych działań umożliwiających dostarczanie pomocy humanitarnej cywilom w Gazie.

• AI ocenia, że celem Izraela jest fizyczne zniszczenie Palestyńczyków w Gazie, czy to równolegle z, czy jako środek do osiągnięcia celu wojskowego, jakim jest zniszczenie Hamasu.

• Zbrodnie popełnione 7 października przez Hamas i inne grupy zbrojne przeciwko Izraelczykom i ofiarom innych narodowości nie mogą usprawiedliwiać ludobójstwa popełnianego przez Izrael wobec Palestyńczyków w Gazie.

Zołnierze IDF wzywający do „wymazania” Gazy

Raport powstał m.in. na podstawie wywiadów z 212 osobami, w tym z palestyńskimi ofiarami i świadkami, lokalnymi władzami w Gazie, pracownikami służby zdrowia. Przeanalizowano także wypowiedzi wysokich rangą izraelskich urzędników rządowych i wojskowych oraz oficjalnych instytucji izraelskich. „Wielokrotnie dzielono się ustaleniami z władzami Izraela, jednak do momentu publikacji raportu nie otrzymano żadnej merytorycznej odpowiedzi”.

• Do 7 października 2024 r. izraelska ofensywa wojskowa pozbawiła życia ponad 42 tys. Palestyńczyków (w tym ponad 13,3 tys. dzieci) oraz raniła ponad 97 tys. osób.

• AI zanegowała tłumaczenia Izraela, że jego działania militarne prowadzone są zgodnie z prawem i skierowane przeciwko terrorystom, a za kryzys humanitarny w strefie odpowiada Hamas i inne jemu sojusznicze grupy. Według AI obecność tych grup w pobliżu lub wewnątrz gęsto zaludnionych obszarów nie zwalnia Izraela z obowiązku podjęcia wszelkich możliwych środków ostrożności w celu ochrony ludności cywilnej i unikania nieproporcjonalnych lub nieprecyzyjnych ataków.

• AI przeanalizowała 102 oświadczeń wydanych przez izraelski rząd, przedstawicieli wojska oraz inne osoby między 7 października 2023 a 30 czerwca 2024 r. W 22 nawoływano do ludobójczych aktów lub takie usprawiedliwiano. Ten język był często powielany, także przez izraelskich żołnierzy na miejscu wzywających do „wymazania” Gazy, uczynienia jej niezdatną do zamieszkania oraz celebrujących zniszczenie palestyńskich domów, meczetów, szkół i uniwersytetów.

Szerszy wzorzec powtarzających się bezpośrednich ataków na cywilów

Analizując wyniki śledztw przeprowadzonych w sprawie 15 nalotów między 7 października 2023 a 20 kwietnia 2024 r., wskutek których zginęło co najmniej 334 cywilów (w tym 141 dzieci), Amnesty International nie znalazła dowodów, by jakikolwiek z tych ataków był skierowany przeciwko celowi wojskowemu.

• „Chociaż to tylko ułamek izraelskich ataków powietrznych, wskazują one na szerszy wzorzec powtarzających się bezpośrednich ataków na cywilów i obiekty cywilne lub celowo nieprecyzyjnych ataków. Ataki te były również prowadzone w sposób zaprojektowany tak, aby spowodować bardzo dużą liczbę ofiar śmiertelnych i rannych wśród ludności cywilnej”

• Po 7 października Izrael wprowadził całkowitą blokadę Gazy, odcinając dostęp do prądu, wody i paliwa. W ten sposób zaostrzył już istniejący kryzys humanitarny. Izrael wielokrotnie miał okazję poprawić sytuację humanitarną w Gazie. Przez ponad rok konsekwentnie odmawia otwarcia odpowiedniej liczby przejść granicznych do Gazy czy zniesienie surowych ograniczeń dotyczących wwozu towarów.

• Rządy muszą przestać udawać, że są bezsilne wobec tego ludobójstwa, które zostało umożliwione przez dekady bezkarności za naruszenia prawa międzynarodowego przez Izrael.”

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wystawił niedawno nakazy aresztowania premiera Benjamina Netanjahu i b. ministra obrony Yoava Gallanta za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Amnesty International wezwała państwa do przestrzegania decyzji MTK, a także do natychmiastowego dodania ludobójstwa do katalogu zbrodni objętych śledztwem...