Sojusz zaniepokojony Chinami. Szef Komitetu Wojskowego NATO mówi o potrzebie zwiększania wydatków na obronność

Głównym tematem rozpoczynającego się w środę posiedzenia Komitetu Wojskowego będzie wsparcie Ukrainy. Dyskusja obejmie też modernizację sił zbrojnych NATO, zwiększenie wydatków na obronność oraz współpracę z partnerami.

"Zadania, które stoją przed nami, są herkulesowe, ale nie są niewykonalne. Naszym zadaniem jest wzmocnienie odstraszania (...). Machiavelli nauczył nas, że najlepszym sposobem na to jest przygotowanie się do wojny. Nie dlatego, że wojna jest nieunikniona, ale dlatego, że lepsze przygotowanie do wojny wzmacnia nasze odstraszanie, co z kolei minimalizuje ryzyko prowadzenia wojny na terytorium sojuszniczym” – powiedział Bauer.

Jak zauważył, środa jest 1057. dniem wojny, która w zamyśle Rosji miała potrwać trzy dni.

"W noworocznym przemówieniu prezydent (Rosji Władimir) Putin powiedział, że jedyną rzeczą, której żałuje, jest to, że Rosja nie zaatakowała Ukrainy wcześniej, i ogłosił rok 2025 Rokiem Obrońcy Ojczyzny. Rzeczywistość jest taka, że Kreml nie osiągnął żadnego ze swoich strategicznych celów, 700 tysięcy Rosjan zostało zabitych lub rannych, a cała rosyjska ludność cierpi pod ciężarem wysiłku wojennego” – powiedział.

Bauer podkreślił, że Ukraina potrzebuje pełnego wsparcia i na nie zasługuje. "Nasze wsparcie to nie działalność charytatywna. Jest ono w politycznym i wojskowym interesie Sojuszu. Musimy pokazać światu, że demokracja może zwyciężyć i zwycięży, oraz że demokracja jest warta walki. Nie jest to system doskonały ani samowystarczalny, nawet w krajach, w których istnieje od wieków. Ale warto dla niej ryzykować życiem, bo bez wyboru, wolności, rządów prawa co nam pozostanie? Jak możemy zbudować bezpieczny i dostatni świat dla naszych dzieci?" – zapytał retorycznie Bauer.

Jak dodał, wojna Rosji przeciwko Ukrainie ma globalne konsekwencje, a NATO jest głęboko zaniepokojone rolą, jaką Chiny odgrywają w międzynarodowym układzie bezpieczeństwa.

"Nie ma żadnej przejrzystości w sprawie rozbudowy ich armii, w tym sił jądrowych. Chiny zachowują się coraz bardziej agresywnie wobec sąsiadów i są kluczowym czynnikiem umożliwiającym wysiłek wojenny Rosji” – powiedział.

Najlepszą odpowiedzią - przekonywał – jest zjednoczenie w ramach Sojuszu. „Właśnie to robią NATO i partnerzy NATO. Wszyscy musimy zapewnić, że demokracja zatriumfuje nad autokracją i że odpowiedzialność zatriumfuje nad bezkarnością” – podsumował.

Komitet Wojskowy to naczelny organ wojskowy NATO. Stanowi ważne ogniwo między szczeblem politycznym i militarnym na poziomie strategicznym Sojuszu.

PAP