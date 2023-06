Spis treści

Spotkanie szefów MON państw NATO w Brukseli

Dwudniowe spotkanie szefów resortów obrony poprzedza szczyt NATO w Wilnie, który odbędzie się 11 i 12 lipca. Jak podaje w swoim komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej, spotkanie ministrów państw NATO pozwoli na "omówienie pakietu decyzji, które są przygotowywane do zatwierdzenia przez szefów państw i rządów. Dla Polski szczególnie istotne będą kwestie dotyczące odstraszania i obrony na flance wschodniej" - czytamy. Co ważne, we wszystkich sesjach ministrów obrony NATO ma wziąć udział Szwecja - jako kandydat do członkostwa w Sojuszu. Polskę na tym dwudniowym spotkaniu reprezentuje wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

W planach jest także posiedzenie Komisji NATO-Ukraina, które, jak ocenia MON, "będzie okazją do zamanifestowania solidarności NATO z Ukrainą oraz omówienia możliwości dalszego wsparcia Sojuszu dla Ukraińskich Sił Zbrojnych".

Inicjatywa MAWI. Dołączą do niej cztery nowe państwa

Z kolei podczas sesji ministerialnej w piątek, 16 czerwca odbędzie się ceremonia podpisania poprawki do memorandum w sprawie Multinational Ammunition Warehousing Initiative (MAWI) włączającej do programu cztery kolejne państwa: Bułgarię, Danię, Niemcy i Luksemburg. MAWI to inicjatywa mająca zapewnić siłom zbrojnym państw sojuszniczych niezakłócony dostęp do zasobów amunicji, poprzez utworzenie sieci magazynów. "Jest to kwestia kluczowa dla zabezpieczenia działań wojsk w czasie operacji. Polska jest uczestnikiem tego programu od lutego br." - przypomina resort obrony.

Ponadto, jak informuje ministerstwo, planowane jest spotkanie z przedstawicielami transatlantyckiego przemysłu obronnego, na które zaproszona została także Unia Europejska, Szwecja i Ukraina. "Będzie ono okazją do konsultacji między ministrami obrony i producentami uzbrojenia w sprawie wzmocnienia łańcucha dostaw, zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz omówieniu ewentualnych barier we współpracy przemysłowej" - wskazuje MON.

Batalionowa grupa bojowa NATO na Łotwie też wzmacnia tzw. wschodnią flankę

Podczas spotkania ministrów obrony NATO zaplanowane jest także spotkanie ministrów obrony państw uczestniczących w kanadyjskiej grupie bojowej wysuniętej obecności NATO na Łotwie. "Służyć ono będzie omówieniu bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem grupy" - czytamy. Batalionowa grupa bojowa NATO stacjonująca na Łotwie to element eFP - wzmocnionej Wysuniętej Obecności Sojuszu na wschodniej flance; podobne grupy stacjonują w m.in. w pozostałych państwach bałtyckich i Polsce. Państwem ramowym grupy eFP na Łotwie jest Kanada, a jej częścią jest również stacjonująca w Adażi pod Rygą polska kompania czołgów.

Źródło: PAP