Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Ił-20 nad Bałtykiem, 40 km od wybrzeża, co szef MON nazywa stałą presją na wschodnią flankę NATO.

Incydent potwierdza ciągłe testowanie gotowości Sojuszu; rosyjskie maszyny celowo latają bez transponderów, stwarzając zagrożenie dla ruchu cywilnego.

Jak przebiega przechwycenie obcej maszyny i dlaczego te powtarzające się zdarzenia są kluczowe dla bezpieczeństwa regionu?

Szef MON: Incydenty z Ił-20 to element stałej presji

Informację o przechwyceniu rosyjskiego samolotu Ił-20 Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał za pośrednictwem wpisu na platformie X. Minister obrony narodowej jasno określił charakter tego zdarzenia, wskazując na jego powtarzalność. „Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Dziś znów nad Bałtykiem. Rosyjski Ił-20 został przechwycony przez nasze myśliwce ok. 40 km od polskiego wybrzeża” – napisał Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił również, że „to nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji”. Zapewnił jednocześnie, że „Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości!”. Incydent z wtorku wpisuje się w serię podobnych zdarzeń. Poprzednie przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 miały miejsce na początku września, a także w połowie lipca oraz na początku i pod koniec sierpnia. Wszystkie te zdarzenia miały miejsce nad Bałtykiem, w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej, choć rosyjskie maszyny nie naruszały jej bezpośrednio.

Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Dziś znów nad Bałtykiem.Rosyjski Ił-20 został przechwycony przez nasze myśliwce ok. 40 km od polskiego wybrzeża.To nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie… pic.twitter.com/8o2lVivqWa— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 22, 2026

Jak przebiega przechwycenie niezidentyfikowanego samolotu wojskowego?

Przechwycenie obcego samolotu, zwłaszcza takiego jak rosyjski Ił-20, nad wodami międzynarodowymi, jest standardową procedurą wojskową. Jej głównym celem jest identyfikacja maszyny. Piloci myśliwców, w tym przypadku polskich myśliwców, wykorzystują w tym celu systemy optoelektroniczne oraz kontakt wzrokowy. W zależności od sytuacji mogą również próbować nawiązać łączność radiową z załogą obcego samolotu.

Po identyfikacji, zadaniem pilotów jest eskortowanie maszyny poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa lub obszar, który budzi zaniepokojenie. W trakcie takiej misji piloci mogą wykonywać szereg manewrów, które mają na celu zwrócenie uwagi załogi obcego samolotu i zasygnalizowanie im swojej obecności oraz zamiarów. Do takich działań należy zbliżanie się do obcego samolotu, pokazywanie mu swojego uzbrojenia, a nawet wypuszczanie flar. Cała procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli nad przestrzenią powietrzną w regionie.

Dlaczego rosyjskie samoloty latają bez transponderów?

Eksperci od lat wskazują, że loty rosyjskich samolotów zwiadowczych, a ostatnio także bojowych, nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu stały się standardową praktyką. Takie postępowanie uniemożliwia ich zdalną identyfikację przez cywilne i wojskowe systemy kontroli ruchu lotniczego, a także znacząco utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego. Brak transpondera sprawia, że samolot jest niewidoczny dla cywilnych radarów i systemów śledzenia lotów, co może prowadzić do zagrożeń w cywilnym ruchu lotniczym w regionie.

Latając w ten sposób w pobliżu granicy państw NATO, Rosjanie celowo testują ich reakcję, gotowość systemów obrony powietrznej oraz procedury przechwytywania. Jest to forma prowokacji i zbierania danych o zdolnościach obronnych sojuszu. Dodatkowo, takie loty mogą powodować zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym, zmuszając samoloty pasażerskie do zmiany tras lub opóźnień, co zwiększa ryzyko i koszty operacyjne.

Monitorowanie przestrzeni powietrznej: Misje NATO i regionalna współpraca

W odpowiedzi na te regularne incydenty i w celu zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, region Bałtyku jest objęty intensywnym monitoringiem. Kluczową rolę odgrywa tu misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń powietrzną nad państwami bałtyckimi oraz samym Bałtykiem. Misja ta ma na celu szybką reakcję na wszelkie niezidentyfikowane obiekty i naruszenia przestrzeni powietrznej.

Ponadto, międzynarodowa przestrzeń morska w regionie jest stale monitorowana przez siły zbrojne państw regionu. Wśród nich znajdują się Polska, Szwecja, Dania oraz Niemcy, które wspólnie dbają o bezpieczeństwo i stabilność na Bałtyku. Ich skoordynowane działania pozwalają na szybką detekcję i reakcję na wszelkie niepokojące aktywności, takie jak loty rosyjskich samolotów wojskowych.