O co trzeba byłoby spytać Władimira Putina? 14 grudnia będzie odpowiadał na pytania obywateli

Program „Wyniki roku z Władimirem Putinem”, który będzie łączyć w sobie format wystąpienia na żywo i finałowej konferencji prasowej, zostanie wyemitowany 14 grudnia. Prezydent wysłuchuje pytań i skarg Rosjan, udziela na nie odpowiedzi i na podstawie wyników wniosków wydaje niezbędne instrukcje osobom odpowiedzialnym – zachęca m.in. „Parlamentskaja Gazieta”. Pytania obywatele FR przekazują na Kreml już od 1 grudnia.

Zagraniczny agent, czyli instytucja, która otrzymuje jakiekolwiek wsparci finansowe z zagranicy, niezależny ośrodek badań opinii publicznej – Centrum Lewady w ostatnim sondażu przedstawił listę tematów, które mogą pojawić się w takich pytaniach.

Różne aspekty SWO (specjalnej operacji wojskowej) interesują 21 proc. ankietowanych – kiedy nastanie pokój, kiedy osiągnięte zostanie zwycięstwo, kiedy zostanie zakończona mobilizacja? Kwestie emerytur i rent poruszałoby 8 proc. respondowanych. Tyle samo chciałoby zapytać prezydenta FR o różne programy społeczne dotyczące mieszkalnictwa, medycyny, edukacji itp. 10 proc. respondentów stwierdziło, że o nic nie pytałoby Władimira Władimirowicza Putina.

Pytania do władzy kierowane są także sms-ami, poprzez komunikatory internetowe, aplikacje mobilne oraz specjalnie przygotowaną na tę okoliczność stronę internetową: moskva-putinu.ru. Bez wątpienia pytań będzie multum. Kto będzie dokonywał wyboru?

Oczywiście słowa klasyka, że nie ważne jest, kto głosuje, ale kto liczy głosy, z całą pewnością nie dotyczą tego wydarzenia, bo przecież Federacja Rosyjska jest państwem demokratycznym. Zatem… Całą akcję zbierania pytań zorganizował i prowadzi Wszechrosyjski Front Ludowy (ONF). Co to takiego? To ruch społeczny utworzony w 2011 r. przez… Putina.

W rosyjskojęzycznej Wikipedii napisano o nim. m.in. „Do głównych zadań ONF należało monitorowanie realizacji dekretów i instrukcji Prezydenta Rosji, walka z korupcją i marnotrawstwem, nieefektywnym wydatkowaniem środków publicznych, kwestie poprawy jakości życia i ochrony praw obywateli. Za wspieranie rosyjskiej inwazji na Ukrainę ONF znajduje się na listach sankcyjnych wszystkich krajów UE i niektórych innych krajów…”. I wszystko jasne.

Szef komitetu wykonawczego Frontu powiedział agencji RIA Nowosti, że „grupa redakcyjna wybierze najpilniejsze kwestie i zaproponuje je prezydentowi, a Władimir Putin zdecyduje, na które pytania odpowie”. I wszystko jasne.

Ostatnia edycja wydarzenia (30 czerwca 2021 r.) „lud pyta, prezydent odpowiada” trwała 3 godziny i 42 minuty. Prawie pół dnia roboczego. W tym czasie Putin odpowiedział na 68 pytań. Jedno z nich zostało nagrane bezpośrednio w sklepie spożywczym, osoba zapytała, jak to się stało, że banany z Ekwadoru w Rosji zaczęły kosztować mniej niż marchewki z sąsiednich regionów? 68 pytań z 2 milionów, które przedstawili obywatele FR. Czy 14 grudnia co piąte pytanie, jak wynikałoby z sondażu Centrum Lewady, będzie dotyczyło tego, co dzieje się na Ukrainie?