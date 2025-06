Spis treści

Premier Izraela zapytany w wywiadzie udzielonym publicznemu nadawcy Kan, czy Izrael jest w stanie zniszczyć irański podziemny ośrodek nuklearny Fordo bez pomocy Stanów Zjednoczonych, Netanjahu powiedział:

"Osiągniemy wszystkie nasze cele i uderzymy we wszystkie ich obiekty nuklearne. Mamy zdolność, by to zrobić."

Ośrodek Fordo

Ośrodek Fordo jest zakopane pod górami i powszechnie uważa się, że jest poza zasięgiem izraelskiego lotnictwa, dlatego uważa się, że kluczowe jest dołączenie USA do wojny i wykorzystanie bomb GBU-57, które są na wyposażeniu bombowców B-2. Na razie nie wiadomo jak Izrael bez pomocy USA zamierza zniszczyć ośrodek, eksperci sugerują, że Izrael ma kilka opcji jak np. atak komandosów na bazę i wysadzenie jej od wewnątrz lub jak niektórzy spekulują użycie własnej broni jądrowej. Byłoby to jednak bardzo ryzykowane i ujawniłoby nie tylko to, że Izrael posiada taką broń (choć to wszyscy wiedzą), ale także mogłoby wywołać reakcję Pakistanu, który dał do zrozumienia, że jest gotowy bronić Iranu w razie użycia broni jądrowej na Teheran.

Fordo zostało zbudowane na zboczu góry w pobliżu miasta Kom, około 95 kilometrów na południowy zachód od Teheranu. Uważa się, że budowa rozpoczęła się około 2006 roku, a obiekt został oddany do użytku w 2009 roku — w tym samym roku Teheran publicznie potwierdził jego istnienie.

Kompleks składa się z dwóch głównych sal wzbogacania, w których znajdują się wirówki gazowe (głównie modele IR-1, a także bardziej zaawansowane IR-6) służące do wzbogacania uranu do poziomu 5%, 20%, a potencjalnie nawet 90% (odpowiedniego dla broni jądrowej). W 2023 roku MAEA potwierdziła, że w Fordo wykryto ślady uranu wzbogaconego do 83,7%, co jest blisko poziomu potrzebnego do produkcji broni jądrowej, choć Iran twierdzi, że było to niezamierzone.

Infrastruktura obejmuje zaawansowane systemy wentylacji, zasilania i ochrony, co pozwala na autonomiczne działanie nawet w przypadku odcięcia od zewnętrznych źródeł energii. Oprócz tego, że znajduje się on około 80 metrów pod skałą i ziemią, obiekt jest podobno chroniony przez irańskie i rosyjskie systemy rakiet ziemia-powietrze. Głębokie położenie pod skałami czyni Fordo niemal niewrażliwym na konwencjonalne ataki lotnicze. Standardowe bomby penetrujące, takie jak izraelskie GBU-28, mają ograniczoną zdolność do niszczenia celów na takiej głębokości.

Decyzja Trumpa: Czy USA dołączą do Izraela?

To, czy prezydent USA Donald Trump „chce się przyłączyć, czy nie - to wyłącznie jego decyzja”, dodaje Netanjahu.

„On zrobi to, co jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, a ja zrobię to, co jest dobre dla państwa Izrael” - powiedział premier, po czym dodał, że „jak mówi przysłowie - każdy wkład jest mile widziany”.

Wcześniej izraelski urzędnik powiedział The Times of Israel, że Izrael spodziewa się, że USA zdecydują, czy przyłączyć się do ofensywy przeciwko Iranowi w ciągu najbliższych 24-48 godzin. Centralne Dowództwo USA wstępnie rozmieściło również dodatkowe zapasy krwi w regionie, powiedzieli urzędnicy i znane źródło, co jest standardową procedurą operacyjną za każdym razem, gdy istnieje możliwość ataku na siły USA.