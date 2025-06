Izrael czeka na decyzję Trumpa. Kluczowe 48 godzin

Izrael oczekuje, że prezydent USA Donald Trump przyłączy się do ataków na irański program nuklearny. Jak donosi dziennik "The Times of Israel", izraelski urzędnik wyraził przekonanie, że decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych 24–48 godzin.

i Autor: EPA/Yuri Gripas / POOL, PAP