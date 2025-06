Sondaż w USA ujawnia podziały. Czy Amerykanie popierają atak na Iran?

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez "Washington Post" ujawnia, że 45 proc. Amerykanów jest przeciwnych zaangażowaniu sił USA w uderzenia przeciwko Iranowi, podczas gdy 25 proc. je popiera. Badanie to rzuca światło na złożone nastroje społeczne w Stanach Zjednoczonych w kontekście potencjalnego konfliktu z Iranem. Szczególnie interesujące jest to, że większość zwolenników Donalda Trumpa opowiada się za interwencją militarną. Jakie są główne obawy Amerykanów i co oznaczają te wyniki dla przyszłej polityki zagranicznej USA?

i Autor: Shutterstock (2)