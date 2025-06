Amerykanie o Iranie: Zagrożenie realne, ale interwencja ryzykowna. Nowy sondaż ujawnia podziały

Spis treści

Z najnowszego sondażu Fox News Poll wynika, że 73% zarejestrowanych wyborców w USA uważa Iran za realne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. To wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z sytuacją sprzed sześciu lat.

„Wzrost poczucia, że Iran stanowi zagrożenie, jest realny, ale odzwierciedla również wyjątkowy moment i okoliczności związane z tą ankietą” – mówi republikański ankieter Daron Shaw.

Większość demokratów (69%), republikanów (82%) i niezależnych (62%) zgadza się, że Iran stanowi realne zagrożenie, a liczby te wzrosły od 2019 r.

Podziały w kwestii ataku na Iran: Republikanie bardziej skłonni do poparcia

Sondaż pokazuje również, że wyborcy są podzieleni w kwestii decyzji Izraela o przeprowadzeniu ataków militarnych na irańskie programy jądrowe. Prawie połowa (49%) popiera ataki, a nieco mniej (46%) jest przeciwnych.

Republikanie (73% popiera) są ponad dwukrotnie bardziej skłonni do poparcia ataków niż Demokraci (32%) i niezależni (32%).

Obawy o bezpieczeństwo: Większość uważa, że atak na Iran zwiększy zagrożenie

Wyborcy mają sprzeczne obawy. Większość uważa, że ataki na Iran sprawią, że świat stanie się bardziej niebezpieczny (59%), a nie bezpieczniejszy (36%). Około trzy czwarte demokratów (74%) i niezależnych (77%) zgadza się, że ataki zwiększą zagrożenie, podobnie jak prawie 4 na 10 republikanów (36%).

Z drugiej strony wyborcy obawiają się, że Iran opracuje broń jądrową. Prawie 8 na 10 osób twierdzi, że jest również bardzo lub niezwykle zaniepokojonych programem jądrowym Iranu (78%).

Inne priorytety: Program jądrowy Iranu nie jest na szczycie listy obaw Amerykanów

Chociaż obawy są wyraźne, wyborcy uważają inne kwestie za bardziej pilne. Na liście ośmiu kwestii program jądrowy Iranu plasuje się w środku. Przyszłość Stanów Zjednoczonych (85%), inflacja (84%) i wydatki rządowe (80%) plasują się wyżej.

Podczas gdy antysemityzm (69%), nielegalna imigracja (67%), wykorzystanie amerykańskich sił zbrojnych w kraju (66%) i protesty w amerykańskich miastach (63%) plasują się niżej niż obawy dotyczące Iranu.

Poparcie dla Izraela: Większość Amerykanów popiera pomoc finansową dla izraelskiej armii

Ogólnie rzecz biorąc, 8 na 10 osób uważa, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ma duże lub pewne znaczenie dla życia w Stanach Zjednoczonych (81%), a ponad połowa popiera pomoc finansową dla izraelskiej armii (53%), co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe od marca, ale spadek w porównaniu z wysokim poziomem 60% w listopadzie 2023 r., krótko po atakach Hamasu z 7 października.

Od listopada 2023 r. demokraci (-14 punktów procentowych) i niezależni (-11) są mniej skłonni do popierania wysyłania pieniędzy Izraelczykom, podczas gdy republikanie (+4 punkty proc.) umocnili swoje poparcie.

Bliski Wschód przejmuje uwagę Amerykanów

Zgodnie z sondażem, 81% respondentów uważa, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ma duże znaczenie dla życia w USA. Dla porównania, wojna między Rosją a Ukrainą jest ważna dla 72% respondentów.

Zainteresowanie wojną rosyjsko-ukraińską spadło z 81% w październiku 2023 r. i 85% w marcu 2022 r.

Mimo spadku zainteresowania, 56% wyborców popiera wysyłanie pieniędzy do Ukrainy w celu pomocy w walce z Rosją.

Ogólnie rzecz biorąc, większość wyborców popiera wysyłanie pomocy finansowej Ukraińcom (56%) i Izraelczykom (53%) w celu prowadzenia ich wojen, przy czym partyjność wpływa na poparcie w różnych teatrach.

70% Demokratów popiera finansowanie Ukrainy w porównaniu do zaledwie 46% Republikanów, podczas gdy 71% Republikanów popiera wysyłanie pomocy do Izraela w porównaniu do zaledwie 43% Demokratów.

Ocena Trumpa: Poparcie dla polityki zagranicznej Trumpa bez większych zmian

Poparcie dla polityki zagranicznej Trumpa utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie od kwietnia: 42% respondentów popiera ją, a 57% nie popiera.

Ogólnie 46% respondentów popiera jego działania jako prezydenta, a 54% nie popiera. Osobista ocena Trumpa utrzymała się na stałym poziomie 45%.

Lepiej wypada w kwestiach bezpieczeństwa granic (53% popiera, 46% nie popiera) i imigracji (46%, 53%), natomiast gorzej w kwestiach gospodarki (40%, 58%) i inflacji (34%, 64%).