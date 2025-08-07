Spotkanie Putina i Trumpa wkrótce? Kreml potwierdza rozmowy na szczycie

Jurij Uszakow w telewizji oświadczył:

"Na sugestię strony amerykańskiej uzgodniono co do zasady spotkanie w najbliższych dniach na najwyższym szczeblu, czyli prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa".

Kiedy odbędzie się spotkanie Putina z Trumpem?

Według Uszakowa, docelowy termin spotkania to przyszły tydzień, ale trudno powiedzieć, ile dni zajmą przygotowania do niego. Strony przystąpiły już do pracy nad szczegółami. Doradca Putina oznajmił, że ustalono miejsce spotkania, ale zostanie ono ujawnione później.

Uszakow wspomniał również, że wysłannik prezydenta USA, Steve Witkoff, podczas środowej rozmowy z Putinem w Moskwie poruszył kwestię trójstronnego spotkania Putina, Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale strona rosyjska pozostawiła to bez komentarza.

Trump zadowolony z rozmów

Trump ocenił w środę, że spotkanie jego wysłannika z Putinem było bardzo produktywne i przyniosło „wielkie postępy”.

Dziennik „New York Times” podał, że Trump planuje spotkać się z Putinem w przyszłym tygodniu. Następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i Zełenskiego, jak przekazały dwa źródła.