Donald Trump o krok bliżej do zakończenia wojny w Ukrainie? Spotkanie z Putinem przynosi postępy, ale sankcje pozostają

Prezydent USA, Donald Trump, wyraził zadowolenie z przebiegu spotkania swojego specjalnego wysłannika, Steve'a Witkoffa, z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Na swoim portalu Truth Social napisał:

„Mój Specjalny Wysłannik, Steve Witkoff, odbył właśnie bardzo owocne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Poczyniono ogromne postępy! Później przekazałem najnowsze informacje naszym europejskim sojusznikom. Wszyscy zgadzają się, że ta wojna musi się skończyć i będziemy nad tym pracować w nadchodzących dniach i tygodniach”.

Mimo optymistycznych deklaracji, Trump nie ujawnił konkretnych szczegółów dotyczących poczynionych postępów.

Sankcje wtórne na Rosję nieuniknione? Biały Dom zapowiada presję ekonomiczną

Jednocześnie, jak podaje agencja Reutera, powołując się na oficjela Białego Domu, Stany Zjednoczone zamierzają utrzymać presję ekonomiczną na Rosję. W piątek (8 sierpnia) mają zostać nałożone tzw. sankcje wtórne na państwa i firmy kupujące rosyjskie surowce. Decyzja ta zbiega się z upływem 10-dniowego ultimatum, jakie prezydent USA dał rosyjskiemu przywódcy na zakończenie walk w Ukrainie.

Już wcześniej Trump podpisał rozporządzenie podwajające cło na towary z Indii ze względu na kupowanie przez nią rosyjskiej ropy i odsprzedawanie jej z zyskiem. W oświadczeniu Białego Domu napisano, że krok ten ma na celu „wywarcie presji na Federację Rosyjską, by znalazła rozwiązanie, które zakończy konflikt i uratuje ludzkie życie”.

Zełenski potwierdza rozmowy z partnerami. "Wojna musi się zakończyć uczciwie"

O wynikach spotkania w Moskwie Donald Trump miał rozmawiać również z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent napisał:

„Nasze wspólne stanowisko z partnerami jest absolutnie jasne – wojna musi się zakończyć. I musi to być zrobione uczciwie. Europejscy przywódcy byli obecni na rozmowie i jestem wdzięczny każdemu z nich za wsparcie. Omówiliśmy to, co zostało ustalone w Moskwie”.

Spotkanie Trumpa z Putinem i Zełenskim możliwe?

Rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, poinformowała, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z Putinem, jak i Zełenskim. „New York Times” napisał, że Trump planuje spotkać się osobiście z prezydentem Rosji w przyszłym tygodniu. Następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i prezydentem Ukrainy.

Sekretarz stanu USA, Marco Rubio, w telewizji Fox Business stwierdził, że do spotkania Trumpa z przywódcami Rosji i Ukrainy mogłoby dojść, jeśli uda się zbliżyć stanowiska stron konfliktu.

Rubio zaznaczył, że dokładne daty możliwego zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją nie były omawiane.

"Myślę jednak, że mamy teraz lepsze pojęcie dotyczące warunków, na których Rosja byłaby gotowa do zakończenia wojny. Teraz musimy porównać to z tym, co głównie Ukraińcy, ale też europejscy sojusznicy, są gotowi zaakceptować" - podkreślił.

Podkreślił, że „po raz pierwszy za czasów tej administracji mamy konkretne przykłady tego, co chce Rosja, by zakończyć wojnę”. Dodał, że główne elementy dotyczące zakończenia wojny będą dotyczyły terytorium i że obie strony będą musiały pójść na ustępstwa. Poinformował, że w ciągu najbliższych kilku dni Trump może porozmawiać z Putinem, ale na razie taki telefon nie jest zaplanowany.