Mark Rutte: „Trump zdaje sobie sprawę, że członkostwo w NATO jest częścią obrony USA”

Rutte na konferencji prasowej podczas ćwiczeń wojskowych NATO "Resolute Warrior" na Łotwie był pytany m.in., jakie kwestie powinny zostać uzgodnione przez państwa członkowskie przed szczytem w Hadze.

„Oczywiście, przede wszystkim musimy się upewnić, że Ukraina zwycięży, że Putin nie wygra na Ukrainie. To jest absolutny priorytet. Ale poza tym są dwie inne ważne kwestie do omówienia” – dodał. Jak wyjaśnił, pierwsza dotyczy wydatków na obronność. Ocenił, że europejskie kraje NATO wydają średnio 2 proc. PKB na ten cel, a „to po prostu za mało”. „Będziemy musieli przeprowadzić debatę na temat większych wydatków” – powiedział.

Druga sprawa to produkcja w sektorze obronnym. „W tej chwili nie produkujemy wystarczająco dużo. Musimy zrobić więcej, aby uzupełnić nasze zapasy, aby upewnić się, że jesteśmy gotowi stawić czoła każdemu przeciwnikowi” – podkreślił Holender.

Rutte był też pytany, jakie przesłanie przekazałby europejskim sojusznikom, którzy martwią się poprzednimi oświadczeniami Trumpa na temat artykułu 5 i obowiązków Sojuszu.

Garda: Dr Tomasz Smura z Fundacji Puławskiego o NATO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Pracowałem z Donaldem Trumpem przez cztery lata, pełniąc poprzednią funkcję premiera Holandii, i miałem z nim bardzo dobre stosunki. Zrobi wszystko, co konieczne, aby bronić Stanów Zjednoczonych, i doskonale zdaje sobie sprawę, że członkostwo w NATO jest częścią obrony USA” - odpowiedział.

Dodał, że żołnierze Korei Północnej są teraz w Rosji i pomagają jej w agresji przeciwko Ukrainie. „Rosja płaci za to na przykład technologią rakietową, która jest teraz dostarczana do Korei Północnej. To bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla Europy, ale także dla Japonii, Korei Południowej i kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy więc w tym razem. Indo-Pacyfik i przestrzeń euroatlantycka, jesteśmy połączeni. To Chiny, poprzez obejście sankcji, poprzez towary podwójnego zastosowania, które dostarczają do Rosji, pomagają Rosji w wysiłku wojennym, to też Iran, z dostawami dronów, innymi technologiami” – odparł.

Podkreślił, że USA rozumieją, iż NATO jest tam nie tylko po to, aby bronić Europy i USA, ale także po to, aby współpracować, aby upewnić się, że Indo-Pacyfik, Europa i Ameryka pozostaną bezpieczne.

„Nie mogę się doczekać współpracy z Donaldem Trumpem. Miałem z nim dobrą rozmowę telefoniczną w zeszłym tygodniu. Współpracowaliśmy jak przyjaciele, gdy byłem premierem. Będziemy to robić ponownie, gdy zostanie nowym prezydentem USA” - powiedział.

"Potrzebujemy Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone potrzebują nas. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby nad tym pracować. To Trump od 2016 r. naciskał na nas w tej części NATO, aby wydawać więcej na obronę. Spójrzcie, co się dzieje. Łotwa zwiększa je do 3,5 proc. Ogólnie rzecz biorąc, UE, NATO ma teraz 2 proc. i musimy zrobić więcej. Musimy zwiększyć produkcję przemysłową. Więc w tym wszystkim potrzebujemy USA, a USA potrzebują nas. Jesteśmy razem w NATO, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich" - podsumował wątek.

Powiedział też, że tylko ukraiński rząd może zdecydować o rozpoczęciu rozmów z Rosją na temat tego, jak zakończyć wojnę. "Muszą to zrobić z pozycji siły, dlatego musimy kontynuować dostarczanie pomocy wojskowej Ukrainie, aby mieć pewność, że będą w tej pozycji siły, gdy nadejdzie dzień ich decyzji" - podkreślił.

Dodał, że przyszłość Ukrainy jest w NATO. "To decyzja, którą powtórzyliśmy ponownie na szczycie NATO w Waszyngtonie, nieodwracalna droga do członkostwa Ukrainy w NATO" - powiedział.

PAP