Które to państwo chce dołączyć do posiadaczy atomowych okrętów podwodnych i z czyją pomocą?

oprac. abe 17:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Co powinno uczynić państwo, które ma 8,5 tys. km wybrzeża, a w pobliżu nie ma potencjalnych wrogów? Też powinno inwestować w rozwój marynarki wojennej dla ochrony tego wybrzeża i porty przez które przechodzi 85 proc. ropy naftowej i 75 proc. gazu ziemnego. A do takich zadań szczególnie nadają się okręty podwodne. Niedawno prezydent tego państwa i prezydent Francji świętowali wodowanie trzeciego okrętu podwodnego… francuskiego projektu. To okręty konwencjonalne, ale to państwo ma wielkie aspiracje, by przystąpić do klubu posiadaczy atomowych okrętów podwodnych. Wiecie, które to państwo ma takie ambicje?

i Autor: AI/Pixabay