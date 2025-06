Iran nie wyklucza blokady Cieśniny Ormuz. Chiny i Rosja potępiają Izrael. Jego minister obrony uważa, że Chamenei „nie powinien dalej żyć”.

W przeszłości Iran nieraz już groził blokadą Ormuz. Groźby nigdy nie zostały spełnione.

„Jeśli ta arteria zostanie zablokowana z jakiegokolwiek powodu, będzie to miało ogromny wpływ na globalny handel” – ocenił szef koncernu naftowego Shell Wael Sawan, cytowany przez dziennik „The Guardian”.

Według danych firmy analitycznej Clarksons Research, na które powołuje się dziennik „Financial Times”, rosnące ryzyko związane z trwającymi od 13 czerwca atakami irańsko-izraelskimi spowodowało, że cena czarteru dużych tankowców przez Ormuz wzrosła ponad dwukrotnie. Dzienny koszt wyczarterowania statku przewożącego 2 mln baryłek ropy, np. z Zatoki Perskiej do Chin, wzrósł z ok. 20 tys. USD na dwa dni przed atakiem Izraela na Iran do ponad 47,6 tys. USD w środę (18 czerwca).

Minister spraw zagranicznych Iranu ma spotkać się w Genewie z szefami resortów spraw zagranicznych – jak to określiła agencja Mehr – „wielkiej europejskiej trójki”, to jest Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Inicjatywa tego spotkania miała wyjść od strony europejskiej.

Pogarszają się relacje irańsko-amerykańskie. Stała misja Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odrzuciła twierdzenia prezydenta USA Donalda Trumpa, że Iran „wyciągnął rękę” i „chce negocjować”.

W depeszy (18 czerwca) Mehr napisano: „Misja wydała oświadczenie w środę po tym, jak prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Iran ‘wyciągnął rękę’ i ‘chce negocjować’. Irańska misja odrzuciła to twierdzenie jako kłamstwo, stwierdzając, że żaden irański urzędnik nigdy nie żądał, aby ‘uklęknięto u bram Białego Domu’…”.

Garda: PGZ inwestuje we wzrost produkcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Iran otrzymał wsparcie ze strony Chin i Federacji Rosyjskiej.

„Przywódcy Rosji i Chin, Władimir Putin i Xi Jinping, w czwartkowej rozmowie telefonicznej zdecydowanie potępili izraelskie ataki na Iran, apelując o rozwiązanie konfliktu drogą polityczną i dyplomatyczną” – poinformował w czwartek na konferencji prasowej doradca Putina Jurij Uszakow.

Putin z kolei potwierdził gotowość Rosji do odegrania w razie potrzeby roli mediatora. Według Uszakowa Xi poparł tę ideę.

Chińska agencja prasowa Xinhua zacytowała Xi, który uważa, że „Najważniejszym priorytetem jest doprowadzenie do rozejmu i wstrzymania działań zbrojnych. Siła nie jest dobrym sposobem rozwiązywania różnic zdań między państwami”.

W czwartek swoją opinię dotyczącą wojny z Iranem przedstawił minister obrony Izraela Israel Kac: „Taki dyktator jak Chamenei, który kieruje takim krajem jak Iran i uczynił ze zniszczenia Izraela swą misję, nie może dłużej istnieć. Siły Obronne Izraela zostały poinstruowane i wiedzą, że aby mogły osiągnąć wszystkie swoje cele, ten człowiek absolutnie nie powinien dalej żyć”.

Urzędnicy amerykańscy powiedzieli w tym tygodniu, że prezydent USA Donald Trump sprzeciwił się izraelskim planom zabicia Chameneia. Sam Trump powiedział później, że nie ma planów jego zabicia, „przynajmniej na razie”.