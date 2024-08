Katastrofa miała miejsce na pograniczu departamentów Vogez i Meurthe-et-Moselle, w terenie zalesionym. W obecnej chwili wiadomo jedynie, że w powietrzu zderzył się jednomiejscowy i dwumiejscowy myśliwiec Dassault Rafale z Escadron de Transformation Rafale 3/4 Aquitaine, stacjonującej w bazie lotniczej Saint-Dizier – Robinson. Jest to jednostka, w której szkoleni są piloci samolotów wielozadaniowych Rafale francuskiego lotnictwa, ale również maszyn pokładowych Rafale M należących do marynarki wojennej.

Un accident de deux Rafale de l’Escadron de Transformation Rafale 3/4 « Aquitaine » a eu lieu en Meurthe et Moselle.Un des pilotes a été retrouvé, il est sain et sauf. Les recherches sont toujours en cours. Merci à nos forces armées ainsi qu’aux gendarmes mobilisés dans les…— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 14, 2024

Jak wynika z informacji których udzieliły franucuskie słuzby prasowe, Odnaleziono pilota maszyny jednomiejscowej, który katapultował się przed katastrofą. Ranny podpułkownik jest przytomny i trafił do szpitala. Kapitan i porucznik, którzy znajdowali się na pokładzie drugiej maszyny, nie zostali jeszcze odnalezieni. Nie wiadomo czy zdążyli się katapultować. Cały obszar zdarzenia, obecnie usłany szczątkami obu maszyn, które dosłownie roztrzaskały się o siebie, został zamknięty i jest przeszukiwany przez służby ratownicze.

Dassault Rafale to najnowocześniejszy samolot bojowy francuskiego lotnictwa, który w ostatnich latach stał się też hitem eksportowym. Na uzbrojenie Lotnictwa Wojskowego Francji (dziś Siły Powietrzne i Kosmiczne Francji) Rafale weszły w 2005 roku. Co ciekawe, pięć lat wcześniej do służby w lotnictwie francuskiej marynarki wojennej trafił Rafale M, czyli wersja pokładowa, opracowana na potrzeby jedynego francuskiego lotniskowca.

Zaprojektowany na przełomie wieków Dassault Rafale to wielozadaniowy myśliwiec zaliczany do generacji 4,5. Maszyna napędzana jest dwoma silnikami SNECMA M88-2 i zbudowana w układzie kaczki, co oznacza, że powierzchnię sterowe umieszczone są z przodu, przed skrzydłami typu delta. Rafale osiągaj prędkość maksymalną 1,8 Macha i pułap 18 tys. metrów. Maszyna posiada 14 punktów podwieszania uzbrojenia i paliwa o łącznej masie 9,5 tony. Za pomocą inteligentnej amunicji maszyna może prowadzić walkę w powietrzu i atakować cele naziemne. Samolot został sprawdzony bojowo m.in. nad Libią i Syrią.