Deklaracja na szczycie NATO przyjęta. Stoltenberg: Uzgodniliśmy dalsze kroki, by zbliżyć Ukrainę do NATO

Jens Stoltenebrg na szczycie NATO: Droga Ukrainy do NATO jest nieodwracalna

Odchodzący sekretarz generalny NATO podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej z udziałem przywódców 32 państw NATO ogłosił, że droga Ukrainy do NATO jest nieodwracalna, a posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej tylko ją potwierdziło. - Uzgodniliśmy dziś dalsze kroki, by zbliżyć Ukrainę jeszcze bardziej do NATO. Będziemy wspierać ją na jej nieodwracalnej drodze do NATO - powiedział dziennikarzom Jens Stoltenberg. Podkreślił, że sojusznicy po raz kolejny potwierdzili, że Ukraina będzie w NATO. Potwierdził też, że deklaracja szczytu w Waszyngtonie została przyjęta.

Podobne sformułowanie o "nieodwracalności" drogi Ukrainy do NATO znalazło się w przyjętym w środę komunikacie ze Szczytu, mimo że wcześniejsze doniesienia mediów mówiły, że na słowa o nieodwracalności nie chciały zgodzić się USA i Niemcy. Stoltenberg przyznał, że zdanie o nieodwracalności jest politycznym sygnałem wskazującym, że państwa NATO "bardzo chcą", by Ukraina dołączyła do Sojuszu.

Deklaracja szczytu NATO w Waszyngtonie przyjęta. "Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem"

W deklaracji szczytu waszyngtońskiego NATO znalazło się też powtórzenie deklaracji przyjętej już rok temu w Wilnie: "Potwierdzamy, że będziemy w stanie skierować zaproszenie Ukrainy do przyłączenia się do Sojuszu, gdy sojusznicy się zgodzą i zostaną spełnione warunki", a także sformułowanie, że sojusznicy w NATO będą bronić siebie nawzajem, gdyż "nie mogą zlekceważyć możliwości ataku na suwerenność i integralność terytorialną" któregokolwiek z członków paktu.

W deklaracji opublikowanej na oficjalnej stronie NATO czytamy, że "Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla członków Sojuszu oraz, że Chiny ją wspierają". W dokumencie jest też wprost napisane, że Iran jest zagrożeniem dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa. Ponadto NATO wzmocni swoje systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a wschodnia flanka NATO będzie stale wzmacniania. "Dzięki przyjęciu Szwecji i Finlandii do sojuszu Morze Bałtyckie stało się bezpieczniejsze" - czytamy w deklaracji opublikowanej na stronie Paktu Północnoatlantyckiego.

NATO będzie wspierało Ukrainę. Ogłoszono wsparcie w wysokości 40 miliardów dolarów

Stoltenberg ogłosił też w Waszyngtonie szereg wcześniej już zapowiadanych decyzji ze szczytu:

utworzenie liczącego 700 osób dowództwa NATO w Niemczech, zajmującego się koordynacją przekazywania, napraw i serwisowania sprzętu dla Ukrainy i szkolenia ukraińskich żołnierzy

utworzenie NATO-wskiego dowództwa koordynującego szkolenia i wyposażenie ukraińskiej armii

wzmocnienie zintegrowanej tarczy antyrakietowej NATO, w tym za pomocą nowo otwartej bazy Aegis Ashore w Redzikowie

zobowiązanie do wsparcia Ukrainy sprzętem o wartości 40 mld dolarów przez najbliższy rok

oraz zobowiązanie do zwiększenia nakładów na produkcję i zakup uzbrojenia.

Dodatkowo sojusznicy podpisali długoterminową deklarację wsparcia dla Ukrainy, mówiącą, że sojusznicy proporcjonalnie wesprą Ukrainę minimalną kwotą 40 mld dolarów przez najbliższy rok, zaś kwota ta zostanie poddana rewizji podczas przyszłorocznego szczytu w Hadze. Deklaracja mówi, że na kwotę 40 mld mają składać się zakupy sprzętu dla Ukrainy, wartość darowanego sprzętu własnego i m.in. koszty szkolenia ukraińskich żołnierzy.

Prezydent Andrzej Duda przed szczytem NATO. Mówi o wzmacnianiu zdolności obronnych Polski i Europy