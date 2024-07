NATO Summit Defense Industry Forum. Mocne wystąpienie szefa MON

Sytuacja w Ukrainie ukazuje, że posiadanie efektywnej obrony powietrznej to jedyny sposób ochrony przed zagrożeniami z powietrza. Co więcej, od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę liczba cyberataków na Polskę wzrosła pięciokrotnie. Warto podkreślić, że w roku 2023 doszło do niemal sześciu tysięcy cyberataków na polską wojskową infrastrukturę cybernetyczną. W roku 2024 liczba cyberataków wystrzeliła w górę, dochodząc do ponad tysiąca dwustu w tygodniu.