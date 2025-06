Spis treści

Tajny wydział FSB alarmuje: Chiny szpiegują Rosję

Według tajnego dokumentu, do którego dotarł "New York Times", chińskie służby wywiadowcze aktywnie próbują rekrutować rosyjskich agentów, zdobyć dostęp do tajnej technologii wojskowej i przyciągać rozczarowanych rosyjskich naukowców.

Autorzy dokumentu sądzą, że Chiny szpiegują rosyjskie wojsko na Ukrainie, aby studiować zachodnią broń i taktykę. Ponadto, według FSB, chińskie kręgi akademickie "przygotowują grunt pod roszczenia terytorialne" wobec Rosji, a chińskie służby wywiadowcze prowadzą rozpoznanie w Arktyce, wykorzystując w tym celu instytuty naukowe i firmy górnicze.

Rosja próbuje ograniczyć ryzyko, unikając otwartej konfrontacji

Z dokumentu wynika, że rosyjscy funkcjonariusze próbują ograniczyć ryzyko stwarzane przez chiński wywiad, nie powodując "negatywnych konsekwencji dla stosunków dwustronnych". Funkcjonariusze zostali ostrzeżeni, aby unikać jakiejkolwiek publicznej "wzmianki o chińskich służbach wywiadowczych jako potencjalnym wrogu".

Chiny intensyfikują działania wywiadowcze po ataku Rosji na Ukrainę

Z notatki powstałej najprawdopodobniej w 2023 r. wynika, że kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, co pochłonęło większość jej zasobów wywiadowczych, Chiny zintensyfikowały działania. Rosyjscy urzędnicy, eksperci, dziennikarze i biznesmeni mający dostęp do kręgów władzy znaleźli się na celu Pekinu. W odpowiedzi FSB poleciła swoim pracownikom podjęcie działań w celu zneutralizowania zagrożenia - w szczególności ostrzeżenie obywateli Rosji, którzy ściśle współpracują z Chinami, o ryzyku i próbach Pekinu uzyskania dostępu do strategicznie ważnych informacji.

Funkcjonariusze otrzymali również polecenie śledzenia użytkowników chińskiego komunikatora WeChat, w tym wykorzystania urządzeń hakerskich i analizy danych uzyskanych za pomocą specjalnego oprogramowania, którym dysponują rosyjskie służby specjalne.

Gospodarcza zależność Rosji od Chin kontra obawy o bezpieczeństwo

Mimo podejrzeń o szpiegostwo i potencjalne ambicje terytorialne Pekinu, Chiny pozostają głównym partnerem gospodarczym Rosji w obliczu presji sankcji ze strony Zachodu. To wsparcie Pekinu - w postaci zakupów ropy naftowej, mikroprocesorów, oprogramowania i komponentów podwójnego zastosowania - w dużej mierze pomogło Moskwie złagodzić cios międzynarodowej izolacji po tym, gdy Władimir Putin zaatakował Ukrainę w 2022 r.

"NYT" odnotował, że choć w dokumencie dominuje lęk przed coraz potężniejszym Pekinem, to nie jest jasne, jak powszechne są te obawy w rosyjskim establishmencie. Amerykański dziennik zauważył, że nawet państwa sojusznicze regularnie szpiegują się nawzajem. "Nie ma czegoś takiego jak przyjazne służby wywiadowcze" - podkreślił Paul Kolbe, naukowiec, a wcześniej pracownik CIA.

Gazeta przypomniała, że choć Chiny mają światowej klasy naukowców, to ich wojsko nie toczyło wojny od trwającego miesiąc konfliktu z Wietnamem w 1979 r. Rezultatem jest niepokój w Chinach o to, jak ich armia poradzi sobie z bronią Zachodu w konflikcie o Tajwan lub Morze Południowochińskie. "Szczególnie interesujące dla Pekinu są informacje o metodach walki z wykorzystaniem dronów, modernizacji ich oprogramowania i metodach przeciwdziałania nowym typom zachodniej broni" - ocenili autorzy dokumentu.