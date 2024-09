Chiński lotniskowiec Liaoning niepokoi Japonię. Wpłyną do japońskiej strefy przyległej

Lotniskowiec przepłynął rano między południowymi japońskimi wyspami Yonaguni i Iriomote w prefekturze Okinawa, tymczasowo wpływając do strefy przyległej Japonii, po czym skierował się w stronę Pacyfiku - poinformował japoński resort obrony. Nie doszło do wtargnięć na wody terytorialne ani do niebezpiecznych działań - dodano.

Strefa przyległa to obszar rozciągający się 24 mile morskie od linii brzegowej, przez który zgodnie z prawem międzynarodowym mogą przepływać obce statki, ale państwa nadbrzeżne mogą podejmować niezbędne środki w celu zapobiegania nielegalnym działaniom na ich wodach - przypomina japoński nadawca NHK.

Pod koniec sierpnia chiński wojskowy samolot szpiegowski Y-9 wleciał na kilka minut w strefę powietrzną Japonii nad wodami Morza Wschodniochińskiego w pobliżu archipelagu Danjo w południowo-zachodniej prefekturze Nagasaki.

Zastępca sekretarza rządu Hiroshi Moriya powiedział podczas briefingu prasowego, że Tokio przekazało Pekinowi kanałami dyplomatycznymi "poważne obawy", opisując incydent jako "całkowicie niedopuszczalny z punktu widzenia środowiska bezpieczeństwa Japonii i regionu".

"Chciałbym podkreślić, że działania Chin są zgodne z chińskim i międzynarodowym prawem" - oświadczył Lin Jian, rzecznik chińskiego MSZ, w odpowiedzi na pytanie o protest Japonii.

O rejsie lotniskowca chińskiej marynarki wojennej na czele grupy uderzeniowej informowało w godzinach rannych czasu lokalnego także ministerstwo obrony w Tajpej. Resort przekazał, że Liaoning przepłynął przez wody na północny wschód od Tajwanu i kontynuował żeglugę w kierunku południowo-wschodnim.

"Siły zbrojne monitorowały sytuację i odpowiednio zareagowały" - napisano w oświadczeniu resortu obrony Tajwanu.

Dzień wcześniej nad Cieśniną Tajwańską przeleciał amerykański samolot patrolowy P-8A w ramach demonstracji zaangażowania USA w sprawę "wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku" - informowała amerykańska armia.

W odpowiedzi Chiny wysłały myśliwce w celu monitorowania amerykańskiej maszyny. Rzecznik prasowy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Teatru Wschodniego Li Xi nazwał we wtorek przelot P-8A "wyczynem" mającym na celu sprowokowanie Chin. Dodał, że wojska "są w ciągłej gotowości, aby zdecydowanie bronić suwerenności (oraz) pokoju i stabilności w regionie".

PAP