Australia stanie się ważnym punktem dla USA. Przyjmie bombowce i będzie produkować pociski kierowane

Chińskie zagrożenie jest dla Stanów Zjednoczonych jednym z poważniejszych problemów na mapie świata. Nic więc dziwnego, że USA, gdzie tylko może zwiększa współpracę z partnerami, by odstraszyć Chiny. Jak przekazała agencja Reuters, w przyszłym roku Australia rozpocznie z USA wspólną produkcję pocisków kierowanych, w tym systemów rakietowych GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket Systems) aby zwiększyć dostawy dla sojuszników na Indo-Pacyfiku. Poza tym zostanie zwiększona obecność wojskowa w Australii w tym bombowców. Jest to kolejny krok Stanów Zjednoczonych by zabezpieczyć ten region, przed zagrożeniem ze strony Chin.

i Autor: Australian Army / Facebook Australijska armia