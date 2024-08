USA wzmocni Guam. Wyśle okręt podwodny, by odstraszać Chiny

Jak dowiedział się Newsweek w nadchodzących miesiącach, czyli od 1 października Marynarka Wojenna USA wzmocni wyspę Guam przekierowując okręt USS Minnesota z Hawajów na wyspę.

Jak napisał komandor porucznik Rick Moore, rzecznik US Pacific Fleet Submarine Force w mailu do Newsweek: "Jesteśmy zobowiązani do rozmieszczenia naszych najbardziej wydajnych platform, aby zachować pokój i stabilność w regionie Indo-Pacyfiku". "Chociaż w tej chwili nie jestem w stanie omówić szczegółów, marynarka wojenna rutynowo ocenia swoje rozmieszczenie w okręty podwodne stacjonujące w Guam".

Chiny i Rosja. Przyjaźń czy sojusz taktyczny? Ekspert: To sojusz dwóch reżimów [RAPORT WALCZAKA] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak napisał Newsweek „Chiny są w trakcie największej rozbudowy militarnej od czasów II wojny światowej”. Guam, najbardziej wysunięty na zachód punkt i terytorium Stanów Zjednoczonych, znajduje się w odległości 1500-1700 mil od Cieśniny Tajwańskiej i spornych wód Morza Wschodnio- i Południowochińskiego, co czyni go idealnym miejscem do odstraszania chińskich okrętów. Niemniej wyspa jest w zasięgu chińskich pocisków balistycznych średniego zasięgu. Przewiduje się, że strategicznie położenie Guamu, odegra kluczową rolę w potencjalnym konflikcie z Chinami, gdyż jest najdalej wysuniętym na zachód terytorium amerykańskim i leży blisko Morza Południowochińskiego, czyli kluczowego punktu zapalnego obecnie.

Obecnie w 15 Submarine Squadron w Bazie Morskiej Guam znajdują się cztery okręty podwodne: USS Asheville , USS Jefferson City, USS Annapolis i USS Springfield. Wszystkie należą do starszej generacji typu Los Angeles. USS Minnesota, oddany do użytku w 2013 roku, obecnie (jeszcze) stacjonuje w bazie Pearl Harbor-Hickam. Na początku lipca zakończył dwuletni remont w Pearl Harbor Naval Shipyard and Intermediate Maintenance Facility na Hawajach. Okręty podwodne typu Virginia o napędzie atomowym ostatecznie zastąpią starzejącą się flotę okrętów typu Los Angeles z czasów zimnej wojny.

Chińska marynarka wojenna jest zdecydowanie największą spośród wszystkich krajów Azji Wschodniej, a gdzieś między 2015 a 2020 rokiem przewyższyła marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych pod względem liczby okrętów bojowych. Według raportu pt.: „Modernizacja marynarki wojennej Chin: Implikacje dla zdolności marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych — kontekst i problemy dla Kongresu”, Chiny posiadają 370 okrętów i szacuje się, że siły bojowe chińskiej marynarki wojennej wzrosną do 395 okrętów do 2025 r. i 435 okrętów do 2030 r. Dla porównania Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych (dane na październik 2023 roku), USA posiada 291 okrętów bojowych. W przyszłości planuje się zwiększyć tę liczbę do 305–317, optymistyczne plany mówią nawet o 350 okrętach do 2045 roku.