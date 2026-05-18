Ambasador Korei: Nasza współpraca weszła na wyższy poziom. Europa i Azja są ze sobą powiązane.

Juliusz Sabak
2026-05-18 16:13

„Współpraca wojskowa Rosji i Korei Północnej stanowi zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa Europy, ale także Azji Wschodniej” – zwraca uwagę ambasador Republiki Korei w Polsce Tae Junyoul w rozmowie z redaktorem Juliuszem Sabakiem. Jego zdaniem - „Współpraca obronna Korei i Polski przyczyni się do wzmocnienia zdolności odstraszania obronnego obu naszych państw."

  • Przełomowa wizyta premiera Tuska w Korei Południowej wyniosła stosunki dwustronne do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego, otwierając nowe perspektywy.
  • Zacieśnienie współpracy jest kluczową odpowiedzią na globalne zagrożenia, w tym sojusz Rosji z Koreą Północną, łącząc bezpieczeństwo Europy i Azji.
Współpraca tego typu, to z jednej strony efekt działań takich, jak produkcja w Polsce czołgów K2PL, zaś z drugiej zacieśnienia współpracy na poziomie rzadowym. W tym kontekście ambasador Tae Junyoul podkreślił, że wizyta polskiego premiera Donalda Tuska w Korei Południowej była przełomowa. Nie tylko dlatego, że była pierwszą na tak wysokim szczeblu od 27lat. Również dlatego, że "Premier Tusk i prezydent Lee Jae-myung zgodzili się podnieść stosunki dwustronne do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Oznacza to, że zobowiązali się do współpracy na rzecz strategicznych interesów we wszystkich aspektach – polityki, kultury, gospodarki i bezpieczeństwa."

W kontekście obronności, zmiana ta jego zdaniem jest istotna również, ze względu na zagrożenia wynikające ze współpracy Rosji i Korei Północnej, Ambasador stwierdził, że - "Współpraca wojskowa Rosji i Korei Północnej stanowi zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa Europy, ale także dla bezpieczeństwa Azji Wschodniej. Widzimy zatem sytuację, w której bezpieczeństwo Europy i Azji są ze sobą powiązane. [...] Dlatego Polska i Korea powinny współpracować nie tylko na rzecz stabilności regionalnej, ale także zapobiegać fake newsom, zagrożeniom hybrydowym i ingerencji zagranicznej."

Jak wyjaśnił pan Tae Junyoul, przywódcy obu krajów ustalili powołanie ekspertów odpowiedzialnych za współpracę międzyrządową. Będą oni szukać możliwości zacieśnienia współpracy w różnych dziedzinach. "Myślę, że możliwa jest współpraca między Koreą a Polską. Nie tylko w zakresie obecnie produkowanego sprzętu, ale także w zakresie nowych systemów uzbrojenia, takich jak systemy przeciwlotnicze czy różnego typu platformy bezzałogowe. Zwłaszcza kooperacja w obszarze wspólnych badań, rozwoju i produkcji, wzmocni nasze zdolności obronne i odstraszające” - uważa Ambasador, podkreślając, że jego zdaniem współpraca taka - „będzie korzystna zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i rozwoju gospodarczego naszych krajów. Będziemy więc starać się rozwijać naszą współpracę dwustronną na nowy, wyższy poziom. Aktywizować obecnych i nowych partnerów z obu stron."

