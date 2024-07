Wojsko Polskie będzie miało nowe karabiny maszynowe. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na WKM-Bm

Zgodnie z komunikatem prasowym firmy firma zawarła z Agencją Uzbrojenia umowę na dostawy 12,7 mm wielkokalibrowych karabinów maszynowych WKM-Bm.

Wielkokalibrowy karabin maszynowy WKM-Bm to zaawansowana broń przeznaczona do zwalczania siły żywej przeciwnika ukrytej za lekkimi osłonami, lekko opancerzonych celów naziemnych, nisko latających celów powietrznych oraz celów nawodnych. Może być stosowany w różnorodnych konfiguracjach, m.in. montowany na podstawach słupkowych, czołgowych, obrotnicach na włazach pojazdów oraz na podstawach trójnożnych uniwersalnych i naziemnych lub stanowiąc uzbrojenie zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia ZSMU.

To nie jedyna umowa, którą zawała tarnowska spółka. W minionym tygodniu została zawarta kolejna umowa z PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. na dostawy karabinów maszynowych WKM-Bm wraz z podstawami. Karabiny będą montowane na jednostkach budowanych w ramach projektu KORMORAN.

- Te umowy to nie tylko dowód zaufania do naszych produktów, ale także rezultat ciężkiej pracy i zaangażowania naszego zespołu w dążeniu do doskonałości oferowanych wyrobów - podkreśla Robert Pacana – Członek Zarządu. Dostawy karabinów maszynowych WKM-Bm wzmocnią zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP.

Na podstawie komunikatu prasowego Zakładu Mechanicznego „Tarnów” S.A