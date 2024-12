Autor tej informacji, David Ignatius, napisał, że HUR (ukraiński wywiad) wysłał ok. 20 doświadczonych operatorów dronów i ok. 150 dronów do kwatery głównej rebeliantów w Idlibie w Syrii. Była to pomoc dla Hayat Tahrir al-Sham (HTS), czołowej grupie rebelianckiej stacjonującej w tym miejscu. Ukraina pomogła rebeliantom w walce z reżimem Baszara al-Asada, bo wspierała go Moskwa.

Kijów wysłał drony FPV. FPV jest skrótem z angielskiego „First Person View” – w dosłownym tłumaczeniu oznacza „widok z pierwszej osoby”. Daje podgląd na żywo z kamery na pokładzie. Kamera, zamontowana w dronie, transmituje sygnał do monitora lub gogli operatora.

Publicysta podkreśla, że ukraińska pomoc nie była skrywaną tajemnicą. „Kyiv Post” w artykule z 3 czerwca zacytował źródło z HUR (ukraińskiego wywiadu wojskowego), które przekazało gazecie, że „od początku roku [syryjscy] rebelianci, wspierani przez ukraińskich agentów, przeprowadzili liczne ataki na rosyjskie obiekty wojskowe zlokalizowane w regionie”.

O pomocy Kijowa mówili też przedstawiciele Kremla, w tym szef MSZ Siergiej Ławrow. Później jednak Rosjanie (którzy według Ignatiusa byli zaskoczeni szybką zapaścią sił reżimu) minimalizowali wkład Kijowa w walkę.

Zdaniem autora, choć udział Ukrainy był skromny i nie był decydujący, to „pomógł, przynajmniej w niewielki sposób, obalić najważniejszego klienta Rosji na Bliskim Wschodzie”.

„Zanim ofensywa HTS obaliła Assada, rosyjscy urzędnicy twierdzili, że powiązania Ukrainy z grupą rebeliantów były próbą zwerbowania syryjskich bojowników do wojny z Kremlem. Wrześniowy raport na stronie internetowej o nazwie Cradle twierdził, że Ukraina zaoferowała 75 bezzałogowych statków powietrznych w ramach umowy „drony za bojowników” z HTS. Nie ma jednak żadnych niezależnych dowodów na poparcie tego rosyjskiego twierdzenia” – czytamy w materiale „WP”.

Ukraińska pomoc dla rebeliantów wpisuje się w szerszą strategię HUR, który wspierał siły walczące przeciwko Rosjanom i ich sojusznikom również w innych częściach świata, w tym w Mali, gdzie ich informacje miały pomóc w przygotowaniu zasadzki tuareskich rebeliantów na rosyjskich najemników z b. Grupy Wagnera, w wyniku którego zginęło 84 Rosjan. Inne doniesienia mówiły o wsparciu Ukrainy dla sudańskich sił rządowych walczących przeciwko Siłom Szybkiego Wsparcia (RSF) wspomaganym przez Wagnera...