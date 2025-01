To koniec pewnej epoki. Ostatni "Orzeł" w bazie Kadena, wszyscy czekają na F-15EX

Historia ikonicznych samolotów amerykańskich F-15C Eagle w bazie Kadena na Okinawie w Japonii dobiega powoli końca, USAF opublikowało zdjęcie personelu z 67. jednostki obsługi technicznej samolotów z podpisem „ostatni [przyp. red. F-15C] Orzeł – ang „The last Eagle” w bazie lotniczej Kadena 6 grudnia. Na stronie nie znajdziemy jednak oficjalnego komunikatu opuszczenia samolotu, więc nie jest jasne, kiedy samolot opuści bazę Kadena lub czy już opuścił bazę lotniczą. Z artykułu portalu Janes możemy się dowiedzieć, ponieważ portal zapytał rzecznika o te sprawe, że ze względów bezpieczeństwa 18 Skrzydła USAF nie udzieli informacji na temat liczby samolotów w bazie oraz terminów opuszczenia F-15C Eagle. Mimo tego, skoro zdjęcie zostało opublikowane, można więc sądzić, że F-15C był przygotowany do odlotu na zasłużoną emeryturę.

La Fuerza Aérea de EE.UU. se alista para completar el retiro de los últimos cazas F-15C Eagle de Japón https://t.co/pUhIPL3Eeg— Zona Militar (@Zonamilitar1) December 20, 2024

Według oficjalnych informacji F-15C Eagle mają zostać zastąpione ich nową wersją, czyli F-15EX. Nowe samoloty mają przybyć do bazy Kadena już w 2025 roku i mają systematycznie przybywać do 2026 roku, chociaż portal The Aviationist zauważył, że rzecznik 18. Skrzydła powiedział niedawno, że „rządy USA i Japonii nie uzgodniły jeszcze harmonogramu, kiedy spodziewane jest przybycie F-15EX”.

Przybycie F-15EX Eagle II do bazy Kadena będzie pierwszym rozmieszczeniem poza USA tych samolotów. Inne obecne i przyszłe planowane bazy F-15EX to Portland ANGB, Oregon; Eglin AFB , Floryda; NAS JRB Nowy Orlean, Luizjana; i Fresno ANGB, Kalifornia. Obecność F-15EX będzie mniejsza niż wcześniejszych F-15C, ponieważ wcześniej w bazie stacjonowało 48 sztuk, teraz będzie 36 sztuk według informacji podanych przez Departament Obrony 3 lipca 2024 roku.

W kwietniu 2023 roku odbyła się uroczystość w bazie Kadena, upamiętniająca zakończenie 44-letniej obecności F-15C/D na Okinawie. Część F-15 z Kadeny trafiła do jednostek Powietrznej Gwardii Narodowej w Stanach Zjednoczonych, a pozostała część została wysłana na składowisko Sił Powietrznych w bazie sił powietrznych Davis-Monthan (AFB) w Arizonie. Obecnie w Kadenie stacjonują samoloty F-22 Raptor z 525. Ekspedycyjnej Eskadry Myśliwskiej z bazy lotniczej Joint Base Elmendorf-Richardson na Alasce, samoloty F-16 Fighting Falcon z 77. Ekspedycyjnej Eskadry Myśliwskiej z bazy Shaw AFB w Karolinie Południowej oraz samoloty F-35 Lightning II z 34. Eskadry Myśliwskiej z bazy Hill AFB w stanie Utah.

USA w 2022 roku ogłosiło, że będzie systematycznie wycofywać swoje samoloty F-15C/D Eagle z bazy, zastępując rotacyjnie innymi samolotami jak F-35 czy F-22 Raptor. Jednak rotacja w mniejszej liczbie samolotów oraz to, że jest to tylko rotacja, czyli z jakiegoś miejsca trzeba zabrać, by przenieść na jakiś czas, gdzie indziej też sprawia problem. Dlatego Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, chcą te lukę w zdolnościach uzupełnić, przenosząc na stałe najnowsze F-15EX Eagle II. Bo jak powiedział gen. Kenneth Wilsbach, dowódca Sił Powietrznych USA na Pacyfiku, w wirtualnym wywiadzie dla Nikkei Asia w 2023 roku, „nie spodziewałbym się, że będziemy korzystać z sił rotacyjnych w nieskończoność”, potwierdzając, że oczekuje się, że armia wznowi stałe rozmieszczenie myśliwców. Generał Wilsbach nie wspomniał jednak kiedy miałoby to nastąpić.

Samoloty F-15C/D Eagle są rozmieszczone w bazie Kadena na Okinawie w Japonii od 1979 roku, kiedy to 67 Eskadra Myśliwska (wówczas Eskadra Myśliwców Taktycznych) „Fighting Cocks” stała się pierwszą w pełni wyposażoną eskadrą samolotów F-15C/D Eagle w Siłach Powietrznych Pacyfiku. Wkrótce potem do jednostki dołączyła 44 Eskadra Myśliwska „Vampire Bats”, z około 48 samolotami przydzielonymi do bazy.

W 2020 roku Departament Sił Powietrznych przyznał kontrakt o wartości prawie 1,2 miliarda dolarów na pierwszą partię ośmiu samolotów F-15EX, które zastąpią najstarsze F-15C/D w obecnej flocie. Według planów amerykańskich, Siły Powietrzne planują obecnie zakup 104 samolotów F-15EX w porównaniu z pierwotnym planem minimalnym wielkości floty wynoszącym co najmniej 144 maszyn.