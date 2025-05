„The New York Times”: Ukraina otrzymuje większą pomoc w wojnie z Rosją

Niemcy i Grecja łącznie posiadają (około) 15 systemów Patriot. Pierwsze MIM-104 Patriot USA przekazały Ukrainie (po wielokrotnych prośbach Wołodymyra Zełenskiego) w kwietniu 2023 r.

Jak to zazwyczaj bywa, źródła (czterech urzędników) dziennika wypowiadały się pod warunkiem zachowania anonimowości. Informatorzy, ze względu na „delikatny charakter dyskusji”, odmówili podania szczegółów na temat stanowiska prezydenta Trumpa w sprawie decyzji o przekazaniu Ukrainie większej liczby systemów Patriot.

Ukraina ma do dyspozycji osiem systemów Patriot

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu nie podaje szczegółów dotyczących lokalizacji systemów Patriot. NYT cytuje Jamesa Hewitta, rzecznika Rady, który stwierdził, że „prezydent Trump wyraził się jasno: chce zakończenia wojny na Ukrainie i zaprzestania zabijania”.

Jeden z informatorów NYT, urzędnik związany z Białym Domem, powiedział dziennikarzom, że „administracja Bidena zabezpieczyła porozumienie z Izraelem we wrześniu, przed wyborami wygranymi przez pana Trumpa”. NYT podkreśla, że Departament Obrony w oświadczeniu stwierdził, iż Stany Zjednoczone „kontynuują dostarczanie sprzętu Ukrainie z wcześniej autoryzowanych pakietów”, odnosząc się do broni wycofanej z istniejących zapasów i nowych zakupów.

Obecnie, według NYT i jego źródeł, Ukraina ma osiem systemów MIM-104 Patriot, z czego sześć jest zdolnych do użytkowania. „Pozostałe dwa są odnawiane” – powiedział jeden z urzędników USA. Z jednym z Izraela i jednym z Niemiec lub Grecji Ukraina miałaby w sumie dziesięć systemów Patriot, głównie dla ochrony Kijowa.

Dziennik wskazuje, że po tym, jak doszło do zawarcia amerykańsko-ukraińskiej tzw. umowy minerałowej, prezydent Ukrainy liczy, że „Stany Zjednoczone wyślą więcej systemów obrony powietrznej”.

Dziewiąta bateria, ta z Izraela, jest teraz remontowana

NYT przypomina: „Zgodnie z amerykańskimi przepisami eksportowymi dotyczącymi wrażliwego sprzętu obronnego Stany Zjednoczone muszą zatwierdzić wszelkie transfery amerykańskich systemów rakietowych Patriot na Ukrainę, nawet jeśli miałyby one pochodzić z innych krajów. Systemy są rzadkie, a ich rozmieszczenie jest często grą na mapie światowych punktów zapalnych, polegającą na ustaleniu, który globalny kryzys wymaga ich najbardziej do obrony amerykańskich wojsk, baz i sojuszników”.

Bateria MIM-104 Patriot kosztuje ok. miliarda USD. Jedna bateria to osiem wyrzutni pocisków. System obsługuje ok. 90 żołnierzy. Według londyńskiego International Institute for Strategic Studies, na świecie rozmieszczonych ma być 186 systemów Patriot.

„Stany Zjednoczone są właścicielami około jednej trzeciej z nich i wysłały wiele za granicę, aby chronić sojuszników w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Kilkadziesiąt Patriotów zostało wysłanych w region Indo-Pacyfiku z powodu zagrożeń ze strony Chin i Korei Północnej, choć Stany Zjednoczone niedawno wysłały co najmniej jeden na Bliski Wschód, aby chronić Izrael. Sojusznicy europejscy posiadają około 40 systemów” – przypomina NYT.

Dziewiąta bateria Patriotów, która obecnie jest remontowana, to – według dwóch urzędników-informatorów – „starszy model”...