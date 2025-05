Prezydent Rzeczypospolitej zaapelował do ministra obrony narodowej. Niech to będzie polski hit eksportowy

Prezydent Duda podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie mówił b z naszymi sojusznikami, skracaniu łańcuchów dostaw i kwestii produkcji uzbrojenia w ramach europejskiej części Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Tak, uczestniczmy w tym aktywnie. Budujmy też własne uzbrojenie. To mój apel do ministra obrony narodowej: panie ministrze proszę, żeby Borsuk naprawdę był mocno wspierany i żeby faktycznie stał się nie tylko symbolem polskiego elementu w polskiej armii, służącemu bezpieczeństwu i sprawności bojowej polskiego żołnierza, ale by był także naszym hitem eksportowym. Trzeba go w tym mocno wspierać. Trzeba w tym mocno wspierać polski przemysł -zaapelował prezydent RP. – Proszę to realizować z całych sił. To jest jedne z najlepszych, co ostatnio mamy, jako rzeczywiście nasza polska myśl techniczna.

W okolicznościowym wystąpieniu Andrzej Duda zwrócił też uwagę na konieczność produkcji amunicji w naszym kraju. Zdaniem prezydenta jego następca na tym urzędzie musi zacieśniać więzi euroatlantyckie dla bezpieczeństwa Polski i jego społeczeństwa.

– Musimy zacieśniać więzi polsko-atlantyckie, musi budować sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, tak jak ja to czyniłem, niezależnie od tego jak się nazywa prezydent Stanów Zjednoczonych i niezależnie od tego, w której partii w Stanach Zjednoczonych był on kandydatem. Nie ma to z polskiego punktu widzenia żadnego najmniejszego znaczenia. Bo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie jest uwarunkowany sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych, z naszego punktu widzenia. Naszym interesem jest, by on był trwały i by największe na świecie mocarstwo atomowe uważało nas za swojego sojusznika, za strefę swojej przyjaźni, a także i interesów gospodarczych…

17 kwietnia Arkadiusz Bąk, p.o. prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Bąk zwracił uwagę na podpisaną (27 marca) umowę na dostawę (za ponad 6,5 mld zł) 116 BWP Borsuk. Wyraził wówczas nadzieję, że w możliwie niedługim czasie zostanie podpisana kolejna umowa na Borsuki, którychWojsko Polskie – wedle deklaracji – potrzebuje w różnych wersjach niemal półtora tysiąca.

Borsuk to BWP, w którego powstanie zaangażowanych jest wiele różnych firm. Zarówno wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej – poza HSW to OBRUM, Rosomak SA i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne – jak również instytucje akademickie: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Warszawska, a także przedsiębiorstwa prywatne, w tym przede wszystkim prywatna spółka WB Electronics.

Przypomnijmy, że umowę ramową na ponad tysiąc Borsuków i niemal 400 wozów specjalistycznych na tej samej platformie podpisał w lutym 2023 r. ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak (PiS). Borsuki mają zastąpić powszechnie używane do tej pory w Wojsku Polskim BWP–1, czyli przestarzałe już poradzieckie konstrukcje z lat 60...

Tak się prezentuje #BORSUK, pierwszy polski pojazd stworzony w całości siłami Polskiego Przemysłu Obronnego, którego liderem w tym wypadku była Huta Stalowa Wola #HSW pic.twitter.com/Cwd3yq3o8p— PortalObronny (@PortalObronny) March 28, 2025