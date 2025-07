Zachodnia elektronika napędza rosyjskie Su-34 i Su-35S? Raport IPHR ujawnia skalę problemu

Rosyjskie samoloty bojowe Su-34 i Su-35S w znacznej części opierają się na elektronice produkowanej w krajach Zachodu, jak wynika z raportu PARTS OF THE PROBLEM: Tracing Western Tech in Russia’s Deadliest Jets, przygotowanego przez International Partnership for Human Rights (IPHR), we współpracy z Niezależną Komisją Antykorupcyjną (NAKO) i Hunterbrook Media.