Wojsko Polskie w gotowości. Prawie 7 tys. żołnierzy wspiera walkę ze skutkami pogody

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że Wojsko Polskie jest rozlokowane najbliżej miejsc, gdzie może wystąpić największe zagrożenie. A około 2 tysiące żołnierzy jest już zaangażowanych w bezpośrednią pomoc. Od wczoraj terytorialsi wspierają mieszkańców powiatu bielskiego - napisał wicepremier.

Wsparcie technologiczne i medyczne

Poza tym wicepremier przekazał, że do zobrazowania terenów zagrożonych wykorzystywane są wojskowe bezzałogowce Bayraktar. Do wsparcia służb wydzielonych jest 17 wojskowych śmigłowców. W gotowości utrzymywana jest powietrzna jednostka ewakuacji medycznej. Dwa wojskowe szpitale polowe są gotowe do realizacji zadań wsparcia krajowego systemu medycznego.

Działania Wojska Polskiego

Powołanie trzech zgrupowań zadaniowych: Podkarpackie, Dolny Śląsk i Śląsk.

Rozlokowanie Wojska Polskiego w miejscach największego zagrożenia.

Bezpośrednie zaangażowanie około 2 tysięcy żołnierzy w pomoc.

Wsparcie mieszkańców powiatu bielskiego przez terytorialsów.

Wykorzystanie wojskowych bezzałogowców Bayraktar do zobrazowania terenów zagrożonych.

Wydzielenie 17 wojskowych śmigłowców do wsparcia służb.

Utrzymywanie w gotowości powietrznej jednostki ewakuacji medycznej.

Przygotowanie dwóch wojskowych szpitali polowych do wsparcia krajowego systemu medycznego.

Wojsko Polskie umacnia wały i dyslokuje siły

8 lipca odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka, ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA i Wojska Polskiego. Omówiono bieżącą sytuację pogodową kraju oraz kolejne etapy przygotowań poszczególnych służb do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia.

Jak przekazał MON w komunikacie, żołnierze ze 133 batalionu lekkiej piechoty z Cieszyna rozpoczęli umacnianie wałów przeciwpowodziowych rzeki Iłownica. W Czechowicach-Dziedzicach działa 50 żołnierzy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz:

„Od piątku, kiedy rozpoczęły się posiedzenia sztabów kryzysowych, następuje powoływanie kolejnych zgrupowań zadaniowych, zarówno wojsk obrony terytorialnej, jak i wojsk operacyjnych. Stany gotowości stawiennictwa podnoszone są kolejnych województwach. (…) Żołnierze są dyslokowani do miejsc, gdzie spodziewane jest największe zagrożenie. Sprzęt pływający, jak i ten przeznaczony do usuwania skutków nawałnic jest do dyspozycji władz lokalnych. W pełnej gotowości do wsparcia są wojska inżynieryjne”.

Szef MON poinformował, że zadysponowane zostały już wojskowe śmigłowce, którymi zarządzać będzie policja. Śmigłowce mogą zostać użyte do ewakuacji ludności z terenów zagrożonych lub do ewakuacji medycznej. Dodatkowo, przygotowane są zasoby związane z wojskową służbą zdrowia, w tym szpital polowy.