Tajlandia nie kupi F-16? Tajskie Siły Powietrzne rekomendują samolot z Europy

Tajlandia zdaje się bardziej zacieśni relację ze Szwecją decydując się na kolejne samoloty Gripen. Siły Powietrzne bowiem przekazały, że rekomendują dokupienie samolotów ze Szwecji. Według oświadczenia Tajskich Sił Powietrznych, przez 10 miesięcy rozważano wszystkie opcje, zanim podjęto decyzję, że „JAS 39 Gripen E/F ma zdolność, na których zależy Tajlandii".

Tajskie Siły Powietrzne początkowo zastanawiały się między Gripenem a F-16. Rzecznik firmy SAAB przekazał agencji Reuters, iż potwierdza, że tajskie siły powietrzne wyraziły chęć zakupu myśliwców Gripen w przyszłości. Rzecznik dodał, że na chwilę obecną nie obowiązuje żadna umowa. Chociaż nie jest to ostateczne słowo — rząd podejmie ostateczną decyzję i może odrzucić rekomendację wojska — stanowi to jednak znaczący i publiczny głos poparcia dla szwedzkiej firmy, a nie jej konkurenta Lockheed Martin i jej F-16 Block 70/72.

Poprzednie doniesienia wskazywały, że Siły Powietrzne skłaniają się ku Gripenowi, ale nic nie zostało oficjalnie ogłoszone aż do teraz. Według doniesień Bangkok Post, głównym czynnikiem w decyzji była kwestia offsetu przemysłowego.

Tajlandia dysponuje obecnie 11 myśliwcami JAS 39 Gripen oraz 36 jednomiejscowych F-16A i 14 dwumiejscowych F-16B. Są to egzemplarze F-16A/B dostarczone przez Stany Zjednoczone w ramach czterech oddzielnych zamówień, a także siedmiu kolejnych F-16A/B przekazanych przez Singapur. Najstarszy F-16 to samoloty Block 15 - osiem F-16A i cztery F-16B — zamówione w grudniu 1987 r., a dostawy miały miejsce w kolejnym roku. Tajlandia posiada także 31 jednomiejscowych samolotów F-5E i trzy dwuosobowe samoloty F-5F Tiger II. W 2008 r Tajlandia zamówiły dwanaście samolotów Gripen C/D, niedawno zostały one zmodernizowane w ramach kontraktu zawartego w styczniu 2021 r.

Siły Powietrzne wystąpiły już o pieniądz w wysokości 19 miliardów bahtów (560 milionów dolarów) na rok fiskalny 2025 na zakup czterech nowych Gripenów, które mają zostać zakupione w latach 2025–2029. Jak przypomina Reuters, jest to część długoterminowego planu zakładającego nabycie łącznie 12 nowych myśliwców do roku fiskalnego 2034, które mają zastąpić starzejące się maszyny. Biała księga tajskich sił powietrznych, opublikowana 29 lutego, głosiła, że ​​program samolotów bojowych obejmie dostarczenie 12–14 myśliwców.