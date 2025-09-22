Pro ARMA 2025 połączy tradycję z AI. Największy polski Zlot Broni Palnej coraz bliżej

Największy w Polsce gun show, Pro ARMA, ponownie zaprasza miłośników broni, oferując tysiące sztuk broni palnej, w tym klasyki jak VIS-35.

Tegoroczna edycja, Pro ARMA 2025, wprowadza nowości, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji w promocji, jednocześnie zachowując swój ideowy i niekomercyjny charakter.

Organizatorzy ze Stowarzyszenia Na Rzecz Posiadania Broni Pro ARMA dążą do integracji środowiska i przełamania tabu wokół broni palnej.

Chcesz dowiedzieć się, jak wziąć udział w tym wyjątkowym zlocie i co jeszcze czeka na uczestników w Puławach?

Pro ARMA, największy gun show w Polsce od lat gromadzi tysiące sztuk broni i uczestników, a jego formuła nieustannie się rozwija. Jego siódma edycja tylko to potwierdza. Odwiedzający będą mieli okazję obejrzeć klasyczną wystawę, prezentacje kolekcjonerów, a także uczestniczyć w giełdzie militarnej, która kładzie nacisk na broń i części do broni. Na terenie Areny Puławy pojawi się kilka tysięcy sztuk broni palnej, zarówno tej nowoczesnej, jak i dobrze znanych klasyków typu VIS-35 (podczas wydarzenia odbędzie się VISowisko 2025), a jej pasjonaci bez większych trudności znajdą coś, co przykuje ich uwagę.

Pro ARMA 2025 - wydarzenie ideowe, nie komercyjne

Co ciekawe, w tym roku organizatorzy postawili na nowoczesność, oraz najnowsze trendy i po raz pierwszy podczas przygotowań zlotu korzystają z dostępnych narzędzi sztucznej inteligencji. Jak wyjaśnili, pomaga ona w promocji oraz komunikacji. Decyzje i organizacja samego wydarzenia pozostają natomiast w rękach ludzi ze Stowarzyszenia Na Rzecz Posiadania Broni Pro ARMA. Tworzące je osoby od lat podejmują wysiłki na rzecz budowania kultury posiadania broni palnej w Polsce. Jak tłumaczą, chcą, aby broń i strzelectwo przestały być tematem tabu, źródłem sensacji czy nieuzasadnionego strachu.

Organizatorzy przypominają również, że VII Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej ma charakter ideowy i niekomercyjny. Uczestnictwo w imprezie wiąże się ze składką wspierającą, a celem jest integracja środowiska, a nie zysk.

Co czeka w Puławach?

Organizatorzy zapowiadają, że podczas Pro ARMA 2025 odwiedzający będą mieli okazję obejrzeć:

halę z kilkoma tysiącami sztuk broni i ofertami wystawców pokrewnych,

giełdę militariów i akcesoriów,

stoiska kolekcjonerów, prezentującą historyczną broń palną,

a także uczestniczyć we wzajemnej integracji osób których połączyła wspólna pasja.

Dla kogo jest Pro ARMA?

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do cywilnych posiadaczy broni, kolekcjonerów, amatorów militariów i osób interesujących się bronią palną. Zlot promuje posiadanie broni jako ciekawe hobby i pomysł na spędzanie wolnego czasu na strzelnicy.

Jak wziąć udział w Pro ARMA 2025?

VII Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2025 to impreza o charakterze zamkniętym. Uczestnictwo w niej wymaga wcześniejszego opłacenia składki wspierającej zlot i rejestracji na stronie organizatora. Koszt uczestnictwa dla odwiedzających zależy od daty wpłaty. Dodatkowo organizatorzy przygotowali specjalny kod rabatowy umożliwiający zakup biletów w niższej cenie. Warto również zapoznać się z listą osób, które mogą wejść na wydarzenie za darmo.