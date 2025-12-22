Huta Częstochowa w rękach państwa. MON stawia na stal dla wojska i bezpieczeństwo dostaw

MON nabyło majątek Huty Częstochowa, korzystając z prawa wykupu, co zakończyło niepewność właścicielską i uczyniło hutę strategicznym aktywem państwa.

Transakcja ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału zakładu na potrzeby przemysłu obronnego, a majątek trafi do Agencji Mienia Wojskowego.

Huta Częstochowa wróciła do stabilnej produkcji, planując 300 tys. ton rocznej produkcji, co zmniejszy zależność od importu specjalistycznych blach pancernych.

Historyczna decyzja MON

Wicepremier-Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i Sekretarz Stanu MON Paweł Bejda uczestniczyli w uroczystości z okazji nabycia przez resort obrony narodowej majątku Huty Częstochowa. W trakcie wydarzenia podpisano także list intencyjny między Polską Grupą Zbrojeniową, Węglokoksem i Hutą Częstochowa, którego celem było maksymalne wykorzystanie potencjału zakładu na potrzeby przemysłu obronnego. Majątek został przekazany Agencji Mienia Wojskowego, a następnie zostanie wniesiony aportem do spółki Huta Częstochowa działającej w grupie Węglokoks. Pozwoli to na uporządkowanie struktury zarządzania tym strategicznym zakładem.

Porozumienie podpisali pierwszy wiceprezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Bąk, prezes zarządu Węglokoks S.A. Tomasz Ślęzak i prezes zarządu Huty Częstochowa sp. z o.o. Adrian Sienicki. Uroczystość poprzedziło podpisanie aktu notarialnego przez wiceministra Pawła Bejdę dotyczącego nabycia Huty Częstochowa przez MON.

To jest dzień historyczny nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale też dla łańcucha dostaw produktów strategicznych, dla potrzeb polskiego przemysłu zbrojeniowego, dla rozwoju Częstochowy, makroregionu częstochowskiego i województwa śląskiego oraz dla bezpieczeństwa przemysłu polskiego. To jest niezwykle ważna decyzja dla wszystkich w Polsce. To jest niezwykle ważna decyzja dla wszystkich w Polsce. Doprowadziliśmy do finalnego momentu: zakupu i przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, zarządem w Ministerstwie Obrony Narodowej, Huty Częstochowa - po raz pierwszy w historii. Ta niezwykła hala produkcyjna jest jedną z największych na świecie - prawie 50 hektarów pod dachem. - podkreślił w trakcie wydarzenia Władysław Kosiniak-Kamysz. Podjęliśmy decyzję, gdzie po raz pierwszy w historii Minister Obrony Narodowej korzysta z artykułu 311 prawa upadłościowego i wyraża chęć zakupu strategicznej dla bezpieczeństwa państwa spółki, wytwarzającej unikalne zdolności - szczególnie w produkcji hartowanych blach grubych, jakże potrzebnych w tych niebezpiecznych czasach - dodał szef MON.

Podczas przemówienia Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, dlaczego Huta Częstochowa jest tak ważna dla bezpieczeństwa Polski. Jak mówił: „(…) ma unikalne zdolności do produkcji blach grubych i to w całym ciągu produkcyjnym – od momentu pierwszego etapu wytwarzania stali, poprzez jej hartowanie, cięcie, trawienie. Każdy z tych etapów jest potrzebny do wytwarzania blach, jakże istotnych dla przemysłu zbrojeniowego. Nie ma drugiej hali i nie ma drugiej huty w Polsce, która miałaby dziś takie zdolności. Największa walcownia blach grubych. Duże zdolności produkcyjne i kapitał ludzki”.

Majątek Huty Częstochowa zostanie przekazany do Agencji Mienia Wojskowego – agencji wykonawczej MON. Działanie to stanowi kluczowy etap porządkowania sytuacji właścicielskiej zakładu. Kolejnym krokiem w procesie jest planowane wniesienie wykupionego i przekazanego majątku aportem…

Kluczowa decyzja dla armii i przemysłu?

Po latach problemów finansowych i przerw w pracy huta wróciła do stabilnej produkcji, osiągając w ciągu roku około 260 tys. ton stali i planując 300 tys. ton rocznej produkcji, co potwierdza jej potencjał przemysłowy. Dlatego też utrzymanie tej infrastruktury w rękach państwa stało się kluczowe z punktu widzenia ciągłości dostaw stali i komponentów dla polskiej zbrojeniówki.

Mamy przed sobą ważne zadanie - rozwinąć Hutę Częstochowa do najlepszej huty w Polsce, zbudować wielki potencjał. Już dziś dziękuję zarządowi i pracownikom za to, czego dokonaliście w ostatnich kilkunastu miesiącach. Uruchomiliście nowe zdolności produkcyjne, znaleźliście kontrahentów, kontrakty na przyszły rok w dużej mierze są zabezpieczone. Chcecie odtworzyć zdolność do produkcji blach pancernych – w styczniu powinniście uzyskać wymagane pozwolenia w tym celu. Dziękuję za tę pracę już dziś wykonaną - zaznaczył wicepremier.

Decyzja MON zmniejsza zależność od importu specjalistycznych blach pancernych i balistycznych, o które Huta Częstochowa zabiegała, dążąc do odzyskania pełnej koncesji na produkcję wyrobów o przeznaczeniu wojskowym. Dzięki temu zakład może stać się jednym z filarów krajowego łańcucha dostaw dla systemów obronnych, łącząc funkcję zakładu zbrojeniowego i producenta stali o podwójnym zastosowaniu.