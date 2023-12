Spis treści

Lockheed Martin zbuduje najpotężniejszy laser wojskowy świata

Gigant zbrojeniowy, koncern Lockheed Martin, poinformował, że na zlecenie Departamentu Obrony USA, pracuje nad nowym laserem dla US Army. I będzie to najpotężniejszy laser wojskowy świata. O planach amerykańskiego koncernu zbrojeniowego pisze money.pl. "Jest budowany zgodnie z narzuconymi przez Departament Obrony standardami dotyczącym interoperacyjności i wielozadaniowości, to znaczy, że powinien być możliwy do zastosowania na różnych platformach lądowych, morskich a być może również lotniczych" - podał niedawno Money.pl.

Nowa broń wiązkowa to broń defensywna i taktyczna

Według założeń, nowa broń wiązkowa ma być bronią defensywną, chroniącą jednostki lub formacje wszystkich rodzajów US Army oraz bronią taktyczną. Głównym zadaniem ultarnowoczesnego lasera będzie ochrona amerykańskich sił zbrojnych nie tylko przed wrogimi samolotami, śmigłowcami i rakietami, ale także ostrzałem artyleryjskim i moździerzowym oraz przed dronami. Nowa broń wiązkowa ma zwalczać cele na lądzie, morzu i w powietrzu.

Przeskalowanie broni laserowej z 300 kW do 500 kW będzie wielkim wyzwaniem

Tworząc nową, potężną broń laserową Lockheed Martin skorzysta ze swoich dotychczasowych doświadczeń i wiedzy inżynierów oraz wojskowych, jednak przeskalowanie broni z 300 kW do 500 kW będzie wielkim wyzwaniem. Ale nie jedynym przy budowie takiej nowoczesnej broni. Są też inne. Jak pisał Money.pl, owe wyzwania to przede wszystkim:

utrzymanie wiązki wysokiej jakości i powstrzymywanie jej przed rozproszeniem,

i powstrzymywanie jej przed rozproszeniem, ograniczenie wymiarów i masy urządzenia ,

, znalezienie optymalnego źródła zasilania pozwalającego na stałe, albo przynajmniej długotrwałe generowanie promienia lasera.

Nowy laser wojskowy dla US Army - najważniejsze cechy

Nowy, najpotężniejszy laser wojskowy, który amerykański koncern zbrojeniowy buduje dla US Army, ma mieć następujące cechy:

wysoka moc

niski koszt strzelania

duża precyzja

duży zapas energii

niewielkie wymagania logistyczne.

Mobilny laser wojskowy zainstalowany na samochodzie ciężarowym

Przypomnijmy, że obecna broń laserowa, jaką dysponują USA, powstała ponad rok temu. Stworzył ją również koncern Lockheed Martin. "Dostarczyliśmy Departamentowi Obrony USA nasz laser elektryczny o największej do tej pory mocy przed terminem. Laser jest wytrzymały, to gotowy do pracy w terenie, o mocy 300 kW (...). Jest to mobilny laser zainstalowany na samochodzie ciężarowym wysokiej mobilności i będzie używany jako dodatkowa warstwa obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w wojskach lądowych USA" - czytamy w komunikacie firmy na oficjalnej stronie.

Laser z "oślepiaczem" optycznym dla marynarki wojennej USA

Koncern Lockheed Martin przekazał wówczas również, że dostarczył również marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych wysokoenergetyczny laser klasy 60+ kW ze zintegrowanym "oślepiaczem" optycznym i obserwacją. "Jest to pierwszy taktyczny system broni laserowej zintegrowany z istniejącymi statkami. Przedstawiliśmy naszą wizję rozproszonego zespołu, współpracy pilotowanych statków powietrznych i systemów autonomicznych, aby wyprzedzać pojawiające się zagrożenia" - poinformował w lipcu 2022 amerykański gigant zbrojeniowy.

Dodajmy, że nad nowym laserem militarnym, w ramach projektu HELSI dla Departamentu Obrony USA, Lockheed Martin współpracuje z innymi firmami: General Atomics, nLight Photonics, Boeing, Northrop Grumman i Dynetics.

Źródła: Money.pl, Lockheedmartin.com

