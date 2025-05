Jan Grabowski: Zainteresowanie Kormoranami jest zarówno w NATO jak i w krajach Zatoki

„To jest trzecie podejście do Ratownika i na pewno ostatnie, przede wszystkim umowa konsorcjum, w którego skład wchodzą PGZ S.A., PGZ Stocznia Wojenna oraz OBR-CTM podpisało w grudniu ubiegłego roku umowę z Agencją Uzbrojenia na budowę okrętu Ratownik i jest to ostatnie podejście, ponieważ my już jesteśmy w budowie. Rozpoczęliśmy już pracę nad projektem, co prawda jeszcze nie w metalu, ale trwają już prace projektowe. Poprzednie dwie próby nie były tak zaawansowane, jak my już teraz jesteśmy w tej chwili” - powiedział Jan Grabowski.