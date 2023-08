Spis treści

Lockheed Martin wyprodukuje pociski PAC-3 do baterii Patriot

Departament Obrony USA poinformował, że Dowództwo Zamówień US Army podpisało umowę ze spółką Lockheed Martin na produkcję kolejnej partii rakietowych pocisków przechwytujących PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3). To pociski do zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu MIM-104 Patriot. Patrioty wyprodukowane przez amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin trafią do armii USA oraz ośmiu innych krajów, w tym Polski. A będą to państwa:

Bahrajn,

Katar

Kuwejt,

Republika Korei,

Szwajcaria,

Tajwan

i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wartość kontraktu to 556 114 935 USD, czyli ok. 2,26 mld złotych.

Amerykański koncern zbrojeniowy produkuje dwa modele pocisków przechwytujących PAC-3

Jak informuje portal milmag.pl, "zgodnie z aneksem, prace będą realizowane w Lake Mary, Clearwater, Pinellas Park, Dunedin i Ocala (Floryda), Huntsville (Alabama), Foothill Ranch i Glendale (Kalifornia), Joplin (Missouri), Wichita (Kansas), Phoenix (Arizona), Vergennes (Vermont), Elma (Nowy Jork), Camden (Arkansas), Chelmsford (Massachusetts), Grand Prairie i Lufkin (Teksas) z terminem do 31 grudnia 2032". Serwis podaje, że amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin produkuje aktualnie dwa modele pocisków przechwytujących z rodziny PAC-3:

starsze PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative)

i najnowsze PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement).

Nowa umowa dotyczy tych drugich pocisków, czyli PAC-3 MSE i to one trafią do zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu MIM-104 Patriot. I właśnie tak wyposażone Patrioty otrzyma m.in. Wojsko Polskie.

Polska zamówiła baterie Patriot w 2018 roku w ramach programu "Wisła"

Przypomnijmy, że Polska zamówiła dwie baterie zmodernizowanego systemu MIM-104F Patriot PAC-3+ w ramach programu Wisła jeszcze w 2018 roku (208 pocisków rakietowych PAC-3 MSE i 8 testowych w ramach dostawy - w sumie 16 wyrzutni). Umowy na dostawy produkcyjne dla Polski zostały podpisane w 2019 i 2020 roku między Departamentem Obrony USA a amerykańskim koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin. Również w 2020 roku podpisana została umowa ramowa na produkcję pocisków rakietowych PAC-3 MSE dla US Army i kilku odbiorców zagranicznych, m.in. Polski.

Pierwsza dostawa baterii Patriot dla Wojska Polskiego

Z kolei w marcu tego roku Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o dostawie pierwszej partii rakietowych pocisków przechwytujących PAC-3 MSE dla baterii systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej MIM-104F Patriot w ramach programu "Wisła". Otrzymała je 3. Warszawska Brygada Rakietowej Obrony Powietrznej. Zaś pod koniec czerwca Departament Stanu zezwolił na sprzedaż Polsce 48 wyrzutni i 644 pocisków PAC 3 MSE. To zamówienie o wartości ok. 15 mld USD.

Pocisk PAC-3 MSE. Zasięg broni "hit-to-kill"

Pociski PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability–3 Missile Segment Enhancement) to podstawowa amunicja do baterii Patriot. To broń kinetyczna, czyli wykorzystująca energię kinetyczną, a nie ładunek wybuchowy. Ten rodzaj broni nazywany jest „hit-to-kill”, bowiem do niszczenia celów wykorzystuje właśnie energię kinetyczną pocisku. Pociski PAC-3 MSE bezpośrednim trafieniem mogą niszczyć:

taktyczne pociski balistyczne,

pociski manewrujące,

samoloty,

pociski samosterujące,

załogowe i bezzałogowe statki powietrzne.

Źródła: PAP, Milmag.pl

