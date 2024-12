Debiut Homara-K. Odbudowa wojsk rakietowych ruszyła

Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, przeprowadzono pierwsze bojowe strzelanie rakietowe z wielkośrednicowych wyrzutni rakietowych Homar-K. Jak można się dowiedzieć z informacji przedstawionej przez wojsko, zadania bojowe realizowali żołnierze z 3 dywizjonu rakietowego wchodzącej w skład 18 Brygady Artylerii.

Można wywnioskować, że strzelenie odbyło się za pomocą kierowanych pocisków rakietowych CGR-080. Jej zasięg przy kalibrze 239 mm wynosi w wersji maksymalnej 80 km.

Precyzyjne rażenie celów! PIERWSZE bojowe strzelania rakietowe #HOMAR 💥🇵🇱!✔️ Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, przeprowadzono pierwsze bojowe strzelania rakietowe z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HOMAR-K. Zadania bojowe realizowali żołnierze z 1.… pic.twitter.com/ij742Z0JC4— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) December 5, 2024

Wydarzenie, jakie miało miejsce na poligonie w Ustce, jest bardzo ważne dla Wojsk Rakietowych i Artylerii. Polska odzyskuje zdolności rakietowe dzięki systemom Homar-K oraz zakupionym w 2019 roku 20 sztuk systemów M142 Himars, a w przyszłości być może również w wersji Homar-A.

Jeszcze 10 lat temu Polskie wojska rakietowe mogły strzelać najwyżej na odległość 20 km, co przekładało się również na zdolności infrastruktury poligonowej w naszym kraju.

Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce został zmodernizowany tak, aby można było prowadzić ćwiczenia z amunicją mającą zasięg do 70 km. Był to naturalny krok po podjęciu decyzji o pozyskaniu systemów Homar-K oraz M142 Himars, a w przyszłości Homar-A, których donośność rakietowa wykracza zdecydowanie poza zasięg 20 km, które jeszcze kilka lat temu było maksymalnym zasięgiem, na jaki mogli sobie pozwolić polscy artylerzyści.

System Homar-K to koreańska wersja wyrzutni rakietowej K239 Chunmoo, która jest dostosowywana do wymagań polskich sił zbrojnych. Polska w listopadzie 2022 roku zamówiła 218 wyrzutni Homar-K, które będą wykorzystywać różnorodne typy amunicji, w tym pociski o zasięgu do 80 i 290 km. Koszt całego zamówienia wynosi około 3,55 miliarda dolarów czyli 14 miliardów złotych. Pierwsze dostawy tego systemu miały miejsce w 2023 roku, a produkcja części amunicji będzie odbywać się w Polsce dzięki współpracy z Koreą Południową i transferowi technologii. Ponadto w kwietniu 2024 roku podpisano dodatkową umowę na zakup kolejnych 72 wyrzutni, z czego 60 ma być produkowanych w Polsce. Kontrakt ten o wartości około 1,6 mld dolarów przewiduje także dostawy kilku tysięcy pocisków oraz rozwój infrastruktury serwisowej w Polsce. Dostawy z tej umowy mają potrwać do 2029 roku​

